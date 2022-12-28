Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на заморозку спермы

Семьи призванных в армию по частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала (сперматозоидов) в криобанке. Об этом ТАСС сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. Ранее организация направила соответствующие обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.





По словам Трунова, Минздрав определил возможность финансирования в 2022-2024 годах бесплатной консервации и хранения половых клеток для мобилизованных россиян. Последующее бесплатное использование замороженного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования, отметил он.





«Союз адвокатов России» планирует обратиться за оказанием медпомощи по бесплатной криоконсервации генетического материала в интересах нескольких пар, где мужья призваны по мобилизации, сказал Трунов.





Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась к концу ноября. В Вооруженные силы призвали 318 тысяч человек, из них несколько тысяч — добровольцы. В декабре президент Владимир Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет.