Новости
Новости
St
Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на заморозку спермы
Общественники планируют использовать эту возможность в интересах нескольких пар, где мобилизовали мужей undefined
Новости

Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на заморозку спермы

Общественники планируют использовать эту возможность в интересах нескольких пар, где мобилизовали мужей

Семьи призванных в армию по частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала (сперматозоидов) в криобанке. Об этом ТАСС сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. Ранее организация направила соответствующие обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. 


По словам Трунова, Минздрав определил возможность финансирования в 2022-2024 годах бесплатной консервации и хранения половых клеток для мобилизованных россиян. Последующее бесплатное использование замороженного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования, отметил он. 


«Союз адвокатов России» планирует обратиться за оказанием медпомощи по бесплатной криоконсервации генетического материала в интересах нескольких пар, где мужья призваны по мобилизации, сказал Трунов. 


Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась к концу ноября. В Вооруженные силы призвали 318 тысяч человек, из них несколько тысяч — добровольцы. В декабре президент Владимир Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Матвиенко заявила, что нет никакой необходимости в новой волне мобилизации в России

Эта тема ни разу не поднималась на заседании Совбеза, подчеркнула глава Совфеда 21 декабря 2022
Dailystorm - Матвиенко заявила, что нет никакой необходимости в новой волне мобилизации в России
#частичная мобилизация #специальная военная операция #здоровье #минздрав #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»