Microsoft поставил задачу почти полностью уйти из России

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания поставила себе цель практически полностью уйти с российского рынка. Для этого Microsoft планирует сокращать свой бизнес в стране до тех пор, пока там почти ничего не останется. При этом компания не бросит своих российских сотрудников и окажет им поддержку в полной мере, подчеркнул Смит.





«Что касается России, то мы уже сокращаем свой бизнес и будем делать это до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сообщил он в онлайн-интервью Washington Post.





Ранее Microsoft объявила, что приостанавливает продажу своих товаров и предоставление услуг на территории России. Тогда Смит отмечал, что в данный момент компания «работает в тесном сотрудничестве» с США, Европейским союзом и Великобританией.





5 марта американская IBM, занимающаяся производством компьютеров и программного обеспечения, сообщила об уходе с российского рынка. Исполнительный директор компании Арвинд Кришна также отметил, что IBM не будет работать с российскими военными.





В тот же день решение уйти с российского рынка приняла компания Adobe. Россияне больше не смогут приобрести продукцию фирмы, а российские государственные СМИ лишатся доступа к некоторым ее программам.