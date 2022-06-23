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Microsoft поставил задачу почти полностью уйти из России
По словам президента компании, это будет постепенный процесс undefined
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Microsoft поставил задачу почти полностью уйти из России

По словам президента компании, это будет постепенный процесс

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания поставила себе цель практически полностью уйти с российского рынка. Для этого Microsoft планирует сокращать свой бизнес в стране до тех пор, пока там почти ничего не останется. При этом компания не бросит своих российских сотрудников и окажет им поддержку в полной мере, подчеркнул Смит.


«Что касается России, то мы уже сокращаем свой бизнес и будем делать это до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сообщил он в онлайн-интервью Washington Post.


Ранее Microsoft объявила, что приостанавливает продажу своих товаров и предоставление услуг на территории России. Тогда Смит отмечал, что в данный момент компания «работает в тесном сотрудничестве» с США, Европейским союзом и Великобританией.


5 марта американская IBM, занимающаяся производством компьютеров и программного обеспечения, сообщила об уходе с российского рынка. Исполнительный директор компании Арвинд Кришна также отметил, что IBM не будет работать с российскими военными.


В тот же день решение уйти с российского рынка приняла компания Adobe. Россияне больше не смогут приобрести продукцию фирмы, а российские государственные СМИ лишатся доступа к некоторым ее программам.

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#санкции против россии #рф #microsoft #экономика #бизнес
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