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Отшельница Агафья Лыкова попросила Путина навестить ее
Митрополит Корнилий назвал женщину образцом святости undefined
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Отшельница Агафья Лыкова попросила Путина навестить ее

Митрополит Корнилий назвал женщину образцом святости

Митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий рассказал, что таежная отшельница Агафья Лыкова ждет у себя визита президента России Владимира Путина и по этому поводу написала ему письмо. В разговоре с ТАСС он уточнил, что Лыкова регулярно молится за российского лидера.


«Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <…> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать]», — рассказал митрополит Корнилий.


По его словам, Агафья Лыкова является образцом святости и не перестает принимать посетителей, в том числе молодых людей. Для последних это хорошая возможность узнать подробности старообрядческой веры.


Митрополит Корнилий отметил, что десятилетия, которые Лыкова провела в тайге, лишь укрепили ее веру. Именно поэтому люди приходят к ней, чтобы зарядиться крепостью веры отшельницы «как от источника».


Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах.


Она родилась в 1944-м и всю жизнь прожила в отрыве от цивилизации. Семья состояла из шести человек, мать Лыковой умерла в 1961 году, в 1981 году умерли трое из детей, а отец Карп Осипович — в 1988-м. В 1990 году Лыкова была пострижена в монахини в старообрядческом женском монастыре, однако через несколько месяцев вернулась в леса, сославшись на идейные расхождения с другими монахинями и состояние своего здоровья.

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#президент #рф #староверы #корнилий #лыкова #путин
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