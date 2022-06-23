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Народная милиция ЛНР взяла в блокаду Горское и Золотое
В этих населенных пунктах находится до двух тысяч украинских боевиков undefined
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Народная милиция ЛНР взяла в блокаду Горское и Золотое

В этих населенных пунктах находится до двух тысяч украинских боевиков

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Народная милиция республики полностью блокировала населенные пункты Горское и Золотое. В эфире телеканала «Россия 24» он сказал, что уже появляются сообщения о готовности украинских военных в этих городах сложить оружие и сдаться.


«Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое. Это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — рассказал Мирошник.


По информации посла, в этих городах находится до двух тысяч боевиков.


Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военные республики продвигаются вглубь города Золотое. По его словам, Народная милиция ЛНР и военные РФ после окружения горско-золотовской группировки «начали сжимать кольцо».


Незадолго до этого подразделения Луганской народной республики смогли установить контроль над единственной дорогой, связывающий Северск и Лисичанск. По словам Мирошника, это позволило отрезать от снабжения группировку в пять-семь тысяч украинских боевиков.


В то же время Народная милиция ЛНР и российские военные разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении. Бой продлился полтора часа, и благодаря взаимодействию артиллерии, пехоты и танков противник был отброшен на свои позиции.

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#спецоперация #военные #украина #лнр
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