Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Народная милиция республики полностью блокировала населенные пункты Горское и Золотое. В эфире телеканала «Россия 24» он сказал, что уже появляются сообщения о готовности украинских военных в этих городах сложить оружие и сдаться.





«Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое. Это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — рассказал Мирошник.





По информации посла, в этих городах находится до двух тысяч боевиков.





Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военные республики продвигаются вглубь города Золотое. По его словам, Народная милиция ЛНР и военные РФ после окружения горско-золотовской группировки «начали сжимать кольцо».





Незадолго до этого подразделения Луганской народной республики смогли установить контроль над единственной дорогой, связывающий Северск и Лисичанск. По словам Мирошника, это позволило отрезать от снабжения группировку в пять-семь тысяч украинских боевиков.





В то же время Народная милиция ЛНР и российские военные разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении. Бой продлился полтора часа, и благодаря взаимодействию артиллерии, пехоты и танков противник был отброшен на свои позиции.