Министр обороны Украины Резников сообщил о прибытии американских РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли в страну. Он поблагодарил коллег из США за мощное вооружение.





«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!», — написал Резников у себя в Twitter.





В конце мая Транспортное командование ВС США проинформировало, что с начала российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения. В частности, речь идет о ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.





С 24 февраля Вашингтон отправила Киеву 24 тысячи противотанковых систем, 7888 единиц стрелкового оружия, 1468 ракет, более 68 тысяч бронежилетов, 1033 систем ПВО, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара и около 49 тысяч касок.





21 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные в воздушном пространстве острова Змеиный в Черном море обнаружили разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США.