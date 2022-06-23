Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России спустя почти 30 лет работы

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил, что окончательно покидает российский рынок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.





Компания Nike приостановила прием заказов на своем сайте в начале марта. В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию.





Компания Nike находилась на российском рынке с 1993 года. Изначально ее дистрибьютором была фирма «Делта-Спорт», но в 2003 году Nike решила учредить дочернюю компанию ООО «Найк» для самостоятельного продвижения бренда в России.





Многие компании ушли из России на фоне военной операции на Украине и возникших логистических трудностей. Среди последних фирм, которые покинули РФ, — «Макдоналдс» и IKEA. Рестораны быстрого питания в России выкупил бизнесмен Александр Говор, теперь они называются «Вкусно — и точка», IKEA также продает активы в Российской Федерации.