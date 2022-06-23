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Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России спустя почти 30 лет работы
Три месяца назад компания приостановила работу на российском рынке на фоне военной операции РФ на Украине undefined
Новости

Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России спустя почти 30 лет работы

Три месяца назад компания приостановила работу на российском рынке на фоне военной операции РФ на Украине

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил, что окончательно покидает российский рынок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.  


Компания Nike приостановила прием заказов на своем сайте в начале марта. В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в Россию. 


Компания Nike находилась на российском рынке с 1993 года. Изначально ее дистрибьютором была фирма «Делта-Спорт», но в 2003 году Nike решила учредить дочернюю компанию ООО «Найк» для самостоятельного продвижения бренда в России. 


Многие компании ушли из России на фоне военной операции на Украине и возникших логистических трудностей. Среди последних фирм, которые покинули РФ, — «Макдоналдс» и IKEA. Рестораны быстрого питания в России выкупил бизнесмен Александр Говор, теперь они называются «Вкусно — и точка», IKEA также продает активы в Российской Федерации.

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#рф #спорт #бизнес
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