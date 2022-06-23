Новости
Новости
St
«Аллигатор» задирал нос кверху, выплевывая ракеты: Минобороны России показало работу Ка-52
Новости

«Аллигатор» задирал нос кверху, выплевывая ракеты: Минобороны России показало работу Ка-52

С 24 февраля российские войска участвуют в специальной военной операции на территории Украины

С 24 февраля российские войска участвуют в специальной военной операции на территории Украины Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ
Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, в котором показаны действия экипажа боевого вертолета Ка-52. Военные выполняют задачи в рамках специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины и народных республик Донбасса.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Пилоты ВКС России на Ка-52 уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины, в том числе танки и противотанковое оружие. Удары ракетами с Ка-52 наносились с расстояния около пяти километров, уточнили ТАСС представители российского оборонного ведомства.


Ка-52 «Аллигатор» — это развитие советского проекта Ка-50 «Черная акула», задействованного во время войны в Афганистане. Ка-52 является разведывательно-ударным вертолетом. Его максимальная скорость 300 километров в час. На его подвесных блоках может быть размешено до 2,5 тонны ракет и бомб, а также иного вооружения.

Минобороны показало видео из кабины ударного вертолета Ка-52, экипаж которого сражается на Украине

«Аллигатор» был обстрелян 18 раз, но сумел прикрыть группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом 18 марта 2022
Dailystorm - Минобороны показало видео из кабины ударного вертолета Ка-52, экипаж которого сражается на Украине
#ка-52 #аллигатор #вертолет
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»