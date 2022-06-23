«Аллигатор» задирал нос кверху, выплевывая ракеты: Минобороны России показало работу Ка-52

Пилоты ВКС России на Ка-52 уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины, в том числе танки и противотанковое оружие. Удары ракетами с Ка-52 наносились с расстояния около пяти километров, уточнили ТАСС представители российского оборонного ведомства.





Ка-52 «Аллигатор» — это развитие советского проекта Ка-50 «Черная акула», задействованного во время войны в Афганистане. Ка-52 является разведывательно-ударным вертолетом. Его максимальная скорость — 300 километров в час. На его подвесных блоках может быть размешено до 2,5 тонны ракет и бомб, а также иного вооружения.