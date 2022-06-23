Премьер Болгарии Петков обвинил посла России Митрофанову в своем «свержении»

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил после вынесения вотума недоверия парламентом, что ответственность за его уход с поста главы правительства несут посол России в стране Элеонора Митрофанова, депутат Народного собрания Делян Пеевски, экс-премьер Бойко Борисов и основатель партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.





«Для меня было честью возглавить правительство, которое было свергнуто Пеевски, Борисовым, Трифоновым и Митрофановой», — сказал Петков депутатам в своей последней речи в качестве премьер-министра. Его цитирует портал Novinite.





В российском посольстве в Болгарии сообщили ТАСС, что дипломатическое представительство не вмешивается во внутренние дела республики и не комментирует личное мнение премьер-министра.





Народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия коалиционному правительству Петкова накануне, 22 июня. Голосование прошло из-за недовольства оппозиции экономическим курсом кабмина.