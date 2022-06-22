Новости
Новости
St
Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Петкова
За высказались 124 депутата, против — 115 undefined
Новости

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Петкова

За высказались 124 депутата, против — 115

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. По информации Болгарского национального телевидения, за вотум недоверия высказались 124 депутата, против — 115, однако без технических ошибок не обошлось.


«Для меня было честью руководить правительством. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии», — заявил по итогам голосования Петков.


По информации СМИ, изначально решение поддержали 123 парламентария, а высказали против 116. Позднее один из депутатов сообщил, что допустил техническую ошибку и попросил включить в стенограмму заседания, что отдал свой голос за отставку правительства.


Данное решение объяснили недовольством финансовой и экономической политикой коалиционного правительства, а также шагами по Северной Македонии. Если новое правительство не удастся сформировать, то глава страны Румен Радев должен будет распустить парламент, лично утвердить временное правительство и объявить по этому вопросу досрочные выборы.


По закону Болгарии, для вотума достаточно 121 голоса парламентариев.


Ранее вотум недоверия могли вынести премьер-министр Великобритании Борису Джонсону, однако 211 депутатов поддержали вотум доверия, 148 выступили против. Для сохранения своего поста ему было необходимо получить минимум половину голосов и поддержку члена партии.


Одной из причин недовольства премьером называли вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия в стране жестких коронавирусных ограничений.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#болгария #европа #правительство #в мире
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»