Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Петкова

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. По информации Болгарского национального телевидения, за вотум недоверия высказались 124 депутата, против — 115, однако без технических ошибок не обошлось.





«Для меня было честью руководить правительством. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии», — заявил по итогам голосования Петков.





По информации СМИ, изначально решение поддержали 123 парламентария, а высказали против 116. Позднее один из депутатов сообщил, что допустил техническую ошибку и попросил включить в стенограмму заседания, что отдал свой голос за отставку правительства.





Данное решение объяснили недовольством финансовой и экономической политикой коалиционного правительства, а также шагами по Северной Македонии. Если новое правительство не удастся сформировать, то глава страны Румен Радев должен будет распустить парламент, лично утвердить временное правительство и объявить по этому вопросу досрочные выборы.





По закону Болгарии, для вотума достаточно 121 голоса парламентариев.





Ранее вотум недоверия могли вынести премьер-министр Великобритании Борису Джонсону, однако 211 депутатов поддержали вотум доверия, 148 выступили против. Для сохранения своего поста ему было необходимо получить минимум половину голосов и поддержку члена партии.





Одной из причин недовольства премьером называли вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия в стране жестких коронавирусных ограничений.