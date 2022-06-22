Новости
Новости
St
Исправительная колония в Башкирии объявила тендер на закупку шестиместного «надувного банана»
Срок подачи заявок истекает 23 июня undefined
Новости

Исправительная колония в Башкирии объявила тендер на закупку шестиместного «надувного банана»

Срок подачи заявок истекает 23 июня

Исправительная колония № 7 в Башкирии объявила тендер на закупку «Водного банана буксируемого». Учреждению в городе Мелеуз понадобилось надувное плавательное средство с двумя насосами и чехлом, способное уместить на себе шесть человек, о чем сообщили журналисты РБК.


Объявление удалось обнаружить на одной из электронных площадок для госзакупок. При этом цена закупки не должна превышать 132,9 тысячи рублей. Тендер был размещен 22 июня, а срок подачи заявок истекает уже 23 июня. При этом крайний срок получения надувного банана — 12 июля.


Согласно представленной спецификации, исправительной колонии нужен банан размерами 3,9*2,4*0,75 метра. В необходимой комплектации для него значатся паспорт, электронасос, механический насос, чехол, оболочка плавательного банана и образцы материала для возможного ремонта.


Материалом изделия должен быть поливинилхлорид (ПВХ) с плотностью 700-850 грамм на квадратный метр. Срок гарантии — не менее одного года.


11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение случаев закупок госкомпаниями у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки.


Закон должен вступить в силу спустя 10 суток после его опубликования. Он допускает возможность подобных закупок в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#башкирия #колонии #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»