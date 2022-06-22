Исправительная колония в Башкирии объявила тендер на закупку шестиместного «надувного банана»

Исправительная колония № 7 в Башкирии объявила тендер на закупку «Водного банана буксируемого». Учреждению в городе Мелеуз понадобилось надувное плавательное средство с двумя насосами и чехлом, способное уместить на себе шесть человек, о чем сообщили журналисты РБК.





Объявление удалось обнаружить на одной из электронных площадок для госзакупок. При этом цена закупки не должна превышать 132,9 тысячи рублей. Тендер был размещен 22 июня, а срок подачи заявок истекает уже 23 июня. При этом крайний срок получения надувного банана — 12 июля.





Согласно представленной спецификации, исправительной колонии нужен банан размерами 3,9*2,4*0,75 метра. В необходимой комплектации для него значатся паспорт, электронасос, механический насос, чехол, оболочка плавательного банана и образцы материала для возможного ремонта.





Материалом изделия должен быть поливинилхлорид (ПВХ) с плотностью 700-850 грамм на квадратный метр. Срок гарантии — не менее одного года.





11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение случаев закупок госкомпаниями у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки.





Закон должен вступить в силу спустя 10 суток после его опубликования. Он допускает возможность подобных закупок в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса.