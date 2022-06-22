Бизнесмен Ковалев предрек рост коррупции в России из-за легализации параллельного импорта

Лидер общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев в разговоре с Общественной службой новостей заявил, что параллельный импорт в России станет толчком для роста коррупции в стране. При этом он отметил, что наличие противоречивых законов не раскроет в должной мере преимущества импортозамещения.





«Надо признать, что сейчас необходима полная свобода, иначе мы с этой ситуацией не справимся. А то сейчас будут выбирать, кого посадить, а кого не посадить. Появится огромное поле для коррупции, и как из этого выходить, я не знаю», — заявил Ковалев.





По мнению предпринимателя, сейчас необходимо «снимать противоречия», либо сказать: «ребята, страна находится в таком положении, что никакие законы не работают».





Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта 21 июня. Он упрощает торговлю товарами из списка Минпромторга, который ведомство опубликовало ранее в марте. В перечень вошли товары и материалы сотен иностранных брендов. При этом власти допускают его расширение.





Помимо этого был одобрен ввоз без согласия правообладателя оружия и боеприпасов, отопительных котлов, ядерных реакторов, мебели, одежды, постельного белья, транспортных средств, электроники и многого другого.





Частично ответственность за серый импорт отменили еще в марте этого года решением премьер-министра страны Михаила Мишустина. Правительство разрешило ввозить в Россию востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей.





9 июня, по данным РБК, ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении за апрель 2022 года составил 89,1 миллиона долларов, что стало новым минимумом за месяц, согласно статистике, которая ведется с 2002 года. В марте этот показатель составлял 101,1 миллиона долларов.