РБК: Минтруд предложил индексировать выплаты неработающим пенсионерам на 6,8% в год в ближайшую трехлетку

Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы. Ведомство предлагает в 2023 году проиндексировать пенсии на 6,8%, в среднем до 22 174 рубля, в 2024-м — на 6,1%, до 23 390 рублей, с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля — на 3,6%, до 24 477 рублей. Среднегодовой рост пенсий за этот период составит 6,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и источник, подтвердивший подлинность документа.





Согласно проекту бюджета, пропорционально должна увеличиться и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она составит 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля. Работающих пенсионеров индексация не коснется, говорится в документе.





Как указано в пояснительных материалах Минтруда, индексация пенсии в 2023 году произойдет с учетом ее дополнительного увеличения с 1 июня 2022 года на 10%. Правительство утвердило соответствующее постановление в конце мая, выплаты для неработающих пенсионеров выросли до 19 360 рублей в среднем по России.





Запланированные темпы индексации превышают показатели, утвержденные законом о бюджете ПФР на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров должны вырасти на 5,6%, еще через год — на 5,5%.





Как указано в проекте бюджета ПФР, в ближайшие три года зарплаты будут расти быстрее пенсий. Соотношение страховых выплат неработающим пенсионерам с каждым годом будет уменьшаться — в 2023 году этот показатель составит 30,7%, через два года — 29,6%. Кроме того, Минтруд прогнозирует, что за ближайшие три года число получателей страховых пенсий по старости сократится на 500 тысяч человек — с 38,23 миллиона в 2023 году до 37,73 миллиона в 2025-м.





Из документа также следует, что бюджет ПФР в 2023-2025 годах будет профицитным. В ближайшие три года превышение доходов над расходами должно составить 37,8, 34 и 31 миллиард рублей соответственно.