Ретейлеры начали ввозить электронику в Россию через параллельный импорт

Компания «Связной» начала ввозить электронику в Россию в рамках параллельного импорта. Ретейлер поставил смартфоны и часы Samsung, iPhone последнего поколения, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. За счет параллельного импорта компания расширила ассортимент более чем на 100 позиций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ретейлера.





Параллельный импорт — это ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. Продукцию импортируют на рынок параллельно поставкам официальных дистрибьюторов или дилеров. Минпромторг 6 мая опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, в него вошло почти 100 позиций.





Как заявили «Ъ» в «Связном», многие устройства, завезенные в рамках параллельного импорта, будут на 10-20% дороже аналогов, которые поставлены в Россию еще до начала военной операции на Украине. По словам «Связного» Алексея Вуколова, докризисных запасов электроники в России хватит на два-три месяца.





Представитель ретейлера также сообщил, что все товары, которые ввозят в рамках параллельного импорта, предназначены только для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поэтому проблем с активацией гаджетов не будет. На всю электронику распространяется сервисное обслуживание, заверил представитель «Связного».





В компании также пояснили, что гарантийным обслуживанием электроники всегда занимался сервисный центр — он будет обслуживать и клиентов, которые приобрели гаджеты в рамках параллельного импорта. Но раньше затраты на обслуживание брал на себя производитель — а сейчас — дистрибьютор. Какая компания ввозит электронику для «Связного», представитель ретейлера не уточнил.





Остальные крупнейшие ретейлеры электроники пока официально не заявляют о поставках по каналам параллельного импорта. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что изучают «доступные возможности в рамках законодательства», в МТС указали, что «система продаж соответствует законодательству России», в «МегаФоне» заверили, что нынешних товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса. По словам источника «Ъ», ретейлеры опасаются официально объявлять о поставках по параллельному импорту, так как надеются на возобновление отношений с производителями электроники.





Собеседник издания также заявил, что ретейлеры надеются на отсутствие проблем с активацией устройств в России, поставленных на рынок ЕАЭС. Он указал, что у стран союза единое таможенное пространство и общие регламенты. По его словам, «основной вопрос» здесь на стороне производителя, который может блокировать активацию устройств, если они предназначены для другого региона. По его словам, компании отслеживают это по серийным номерам и уникальным кодам телефонов (IMEI).