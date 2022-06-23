Представитель МИД Пилипсон: Запад хочет нарушить авиасообщение между Россией и Турцией

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Запад санкциями против Москвы хочет нарушить авиасообщение между РФ и Турцией. По его словам, сейчас профильные ведомства обеих стран «интенсивно работают» над тем, чтобы исключить любые риски для российских туристов, желающих отдохнуть в Турции.





«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию», — сказал Пилипсон в интервью ТАСС.





Дипломат указал, что в нынешней ситуации, когда некоторые страны относятся с враждебностью к россиянам, в разы возрастает важность защиты прав и интересов соотечественников. По его словам, власти Турции, несмотря на «жесткий внешний натиск», продолжают сотрудничать с Россией. Москва удовлетворена обещаниями Анкары создать для россиян все условия полноценного безопасного отдыха, сказал Пилипсон.





Ранее представители туристической отрасли Египта рассказали Daily Storm, что в этом году расселяют россиян и украинцев в разные отели. Такая же система выстроена и в экскурсионных поездках. В Турции же не планируют вводить расселение российских и украинских туристов в разные отели.