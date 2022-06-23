Новости
Новости
St
Минтруд предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка в 2023 году до 814 тысяч рублей
Выплата за первенца может увеличиться примерно до 616 тысяч undefined
Новости

Минтруд предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка в 2023 году до 814 тысяч рублей

Выплата за первенца может увеличиться примерно до 616 тысяч

Минтруд представил параметры увеличения размера маткапитала на ближайшие три года. Ведомство предложило в 2023 году увеличить выплату за рождение первенца до 616,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч, в 2024-м — 653,9 тысяч и 864,1 тысяча соответственно, в 2025-м — 680,1 тысяча и 898,7 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и источник, подтвердивший подлинность документа. 


Сейчас размер маткапитала для семей, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, составляет 524,5 тысяч рублей. За второго ребенка семья дополнительно может получить 168,6 тысяч — итого размер выплаты составляет около 693 тысяч. Маткапитал в размере 524,5 тысяч рублей вправе получить семья с двумя детьми, рожденными либо усыновленными с 2007-го по 2019 год.  


Размер маткапитала рассчитан исходя из прогноза по инфляции. Минэкономразвития ожидает в 2022 году рост цен на 17,5%, в 2023-м — 6,1%, через два года инфляция должна вернуться к целевому показателю Центробанка в 4%.  


Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. В марте 2020 года ПФР начал оформлять выплаты на первого ребенка. Программу несколько раз продляли, сейчас она действует до конца 2026 года. Несмотря на название, материнский капитал также вправе получать отцы. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

РБК: Минтруд предложил индексировать выплаты неработающим пенсионерам на 6,8% в год в ближайшую трехлетку

Также ведомство прогнозирует, что за три года число получателей этих пенсий сократится на 500 тысяч человек 23 июня 2022
Dailystorm - РБК: Минтруд предложил индексировать выплаты неработающим пенсионерам на 6,8% в год в ближайшую трехлетку
#материнский капитал #маткапитал #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»