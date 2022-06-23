Минтруд предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка в 2023 году до 814 тысяч рублей

Минтруд представил параметры увеличения размера маткапитала на ближайшие три года. Ведомство предложило в 2023 году увеличить выплату за рождение первенца до 616,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч, в 2024-м — 653,9 тысяч и 864,1 тысяча соответственно, в 2025-м — 680,1 тысяча и 898,7 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и источник, подтвердивший подлинность документа.





Сейчас размер маткапитала для семей, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, составляет 524,5 тысяч рублей. За второго ребенка семья дополнительно может получить 168,6 тысяч — итого размер выплаты составляет около 693 тысяч. Маткапитал в размере 524,5 тысяч рублей вправе получить семья с двумя детьми, рожденными либо усыновленными с 2007-го по 2019 год.





Размер маткапитала рассчитан исходя из прогноза по инфляции. Минэкономразвития ожидает в 2022 году рост цен на 17,5%, в 2023-м — 6,1%, через два года инфляция должна вернуться к целевому показателю Центробанка в 4%.





Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. В марте 2020 года ПФР начал оформлять выплаты на первого ребенка. Программу несколько раз продляли, сейчас она действует до конца 2026 года. Несмотря на название, материнский капитал также вправе получать отцы.