Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП в центре Москвы, его доставили в больницу с переломом ключицы

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Политик передвигался на мотоцикле BMW, не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком. Журавлев получил перелом ключицы. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Канал также утверждает, что из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту было перекрыто на час, однако пресс-секретарь депутата Татьяна Калегина в беседе с Daily Storm опровергла это. Также, по ее словам, на участке трассы, где двигался Журавлев, не было нужных указателей.





«Депутат двигался на мотоцикле. Указателей о том, что идут дорожные работы и снят асфальт, не было. <...> Движение не перекрывалось, я была на месте происшествия», — сказала представительница Журавлева.





Повреждение ключицы депутата она назвала «сезонной травмой»: «Он проехал сотни тысяч километров, а в центре Москвы поймал [травму]. Он опытный мотоциклист, проехал всю Россию. Травмы на мотоциклах, конечно, были. Если нет травм, какой ты мотоциклист?»





По словам Калегиной, врачи могут выписать Журавлева через пять дней. В беседе с RTVI представитель Журавлева, однако, уточнила, что депутата выпишут уже сегодня, 23 июня.





В начале июня в ДТП в Москве попал лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Автомобиль, в котором находился депутат Госдумы, сбил велосипедиста на пешеходном переходе на Сретенке. После происшествия политик посетил пострадавшего в больнице.