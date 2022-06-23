Новости
Новости
St
Володин считает, что в ЕС скоро появится температурная шкала Урсулы фон дер Ляйен
Ранее глава Еврокомиссии призвала снизить отопление в домах на два градуса undefined
Новости

Володин считает, что в ЕС скоро появится температурная шкала Урсулы фон дер Ляйен

Ранее глава Еврокомиссии призвала снизить отопление в домах на два градуса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 20 июня в интервью изданию elDiario, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ЕС скоро появится новая шкала температуры, ее назовут по имени главы Еврокомиссии. 


«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, руководству Евросоюза, включая фон дер Ляйен, следует «снизить градус в своих головах», чтобы из-за них не страдали граждане. 


Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции Европы против России сродни «энергетическому самоубийству». По его словам, Европе навязали антироссийские ограничения, регион окончательно утратил самостоятельность. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Канада пытается обойти свои санкции против России, чтобы отправить Германии турбины для «Северного потока»

Из-за задержек с поставками оборудования, которое находилось на ремонте, ФРГ получает меньше газа из РФ 22 июня 2022
Dailystorm - Канада пытается обойти свои санкции против России, чтобы отправить Германии турбины для «Северного потока»
#володин #еврокомиссия #рф #евросоюз #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»