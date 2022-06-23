Володин считает, что в ЕС скоро появится температурная шкала Урсулы фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 20 июня в интервью изданию elDiario, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ЕС скоро появится новая шкала температуры, ее назовут по имени главы Еврокомиссии.





«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, руководству Евросоюза, включая фон дер Ляйен, следует «снизить градус в своих головах», чтобы из-за них не страдали граждане.





Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции Европы против России сродни «энергетическому самоубийству». По его словам, Европе навязали антироссийские ограничения, регион окончательно утратил самостоятельность.