Сечин заявил об «энергетическом самоубийстве» Европы из-за санкции против России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что страны Европы совершают энергетическое самоубийство, когда вводят санкции в отношении России. Показателем этого стали высокие цены на газ, считает Сечин. Кроме того, он убежден, что ЕС утратил свою конкурентоспособность.





«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — отметил Сечин.





Он заявил, что Европе навязали антироссийские санкции и регион окончательно утратил «субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США».