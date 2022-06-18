Сечин заявил об «энергетическом самоубийстве» Европы из-за санкции против России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что страны Европы совершают энергетическое самоубийство, когда вводят санкции в отношении России. Показателем этого стали высокие цены на газ, считает Сечин. Кроме того, он убежден, что ЕС утратил свою конкурентоспособность.
«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — отметил Сечин.
Он заявил, что Европе навязали антироссийские санкции и регион окончательно утратил «субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США».
По мнению главы «Роснефти», глобальный рынок мертв, а все прежние институты и механизмы его регулирования «действуют во внеэкономическом режиме».
Также Сечин заявил, что Россия, благодаря ее потенциалу, является «Ноевым ковчегом мировой экономики».
С началом спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля, США и ряд стран-союзников ввели санкции против РФ. Была заморожена часть золотовалютного фонда страны, введен запрет на ряд товаров, включая высокие технологии. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка.