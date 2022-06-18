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СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ, подозреваемых в расправе над мирным населения Донбасса
Один из них отдавал приказы открывать огонь, второй — расстрелял мужчину, отмечают в ведомстве undefined
Новости

СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ, подозреваемых в расправе над мирным населения Донбасса

Один из них отдавал приказы открывать огонь, второй — расстрелял мужчину, отмечают в ведомстве

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовные дела в отношении лейтенанта и старшего матроса ВСУ. Они задержаны и подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением. 


«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия. Следствие принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирных граждан», — заявили в Следственном комитете. 


Лейтенант в целях устрашения населения отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, сообщает СКР. 


По данным ведомства, старший матрос выстрелил в мирного жителя из автомата, мужчина скончался. 


Ранее в Мариуполе на заводе «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков нацбатальонов и солдат ВСУ, заблокированных на территории предприятия, об этом сообщали в Минобороны. 20 мая добровольно сдалась последняя группа боевиков в количестве 531 человека, отмечали в ведомстве.

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Dailystorm - Макрон и Шольц потребовали освободить 2500 украинских националистов, вышедших с «Азовстали»
#донбасс #спецоперация #украина #скр
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