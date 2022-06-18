СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ, подозреваемых в расправе над мирным населения Донбасса

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовные дела в отношении лейтенанта и старшего матроса ВСУ. Они задержаны и подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением.





«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия. Следствие принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирных граждан», — заявили в Следственном комитете.





Лейтенант в целях устрашения населения отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, сообщает СКР.





По данным ведомства, старший матрос выстрелил в мирного жителя из автомата, мужчина скончался.





Ранее в Мариуполе на заводе «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков нацбатальонов и солдат ВСУ, заблокированных на территории предприятия, об этом сообщали в Минобороны. 20 мая добровольно сдалась последняя группа боевиков в количестве 531 человека, отмечали в ведомстве.