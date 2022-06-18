Новости
Новости
St
На «Московских ярмарках» рассказали, как бороться с авитаминозом
Некоторые продукты помогут вам восполнить недостаток необходимых для организма веществ undefined
Новости

На «Московских ярмарках» рассказали, как бороться с авитаминозом

Некоторые продукты помогут вам восполнить недостаток необходимых для организма веществ

Авитаминоз — состояние, при котором организму не хватает каких-то витаминов. Лучший способ справиться с этим — есть больше овощей, фруктов, а также молочной продукции. Каким именно товарам стоит отдать предпочтение, знают на «Московских ярмарках». Там продаются продукты, которые помогут укрепить организм за счет витаминов.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Грейпфрут содержит витамины А, С, В, а также РР. Фрукт богат кислотами и клетчаткой. Он ускоряет обмен веществ.


Квашеная капуста содержит витамины А, С, РР, Е, Н. Кроме того, кальций, йод, магний, железо. Продукт повышает иммунитет и снижает уровень холестерина в крови. Настоящая находка. 


Сухофрукты тоже содержат много витаминов. Это С, РР и В. Они благотворно влияют на организм. Среди молочных продуктов полезнее всего кефир и творог. Они содержат витамины групп А, В и Е.


Все эти продукты вы без труда найдете на «Московских ярмарках». Москвичи и гости столицы отмечают, что можно быть уверенными в качестве продуктов, потому что их привозят прямо с ферм. 


К тому же, в отличие от супермаркетов, продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию, чтобы клиенты остались довольны. 


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#фермерство #торговля #кулинария #ярмарка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»