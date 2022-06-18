На «Московских ярмарках» рассказали, как бороться с авитаминозом

Грейпфрут содержит витамины А, С, В, а также РР. Фрукт богат кислотами и клетчаткой. Он ускоряет обмен веществ.





Квашеная капуста содержит витамины А, С, РР, Е, Н. Кроме того, кальций, йод, магний, железо. Продукт повышает иммунитет и снижает уровень холестерина в крови. Настоящая находка.





Сухофрукты тоже содержат много витаминов. Это С, РР и В. Они благотворно влияют на организм. Среди молочных продуктов полезнее всего кефир и творог. Они содержат витамины групп А, В и Е.





Все эти продукты вы без труда найдете на «Московских ярмарках». Москвичи и гости столицы отмечают, что можно быть уверенными в качестве продуктов, потому что их привозят прямо с ферм.





К тому же, в отличие от супермаркетов, продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию, чтобы клиенты остались довольны.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».