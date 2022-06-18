С 2023 года в России отели заработают по стандарту «все включено»

Глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила, что в России стандарты «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены для отелей всех категорий «звездности» до конца этого года и начнут действовать с 2023-го. Для этого гостиницы должны будут соответствовать определенным требованиям.





«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — сказала Догузова ТАСС.





Чтобы соответствовать категории «все включено», отели будут обязаны соблюдать ряд требований, таких как наличие на нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, а также теплых бассейнов и отдельных комнат для детей.





В 2021 году Догузова сообщила, что многое отели в стране на самом деле не соответствуют заявленной «звездности», о которой заявляют. Она также предложила разработать категории «все включено» и «ультра все включено», чтобы туристы и бизнес имели четкое понимание, какие услуги и удобства входят в предоставляемый сервис, а какие нет.