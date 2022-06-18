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С 2023 года в России отели заработают по стандарту «все включено»
Для этого они должны будут выполнить определенные требования, подчеркнула глава Ростуризма undefined
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С 2023 года в России отели заработают по стандарту «все включено»

Для этого они должны будут выполнить определенные требования, подчеркнула глава Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила, что в России стандарты «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены для отелей всех категорий «звездности» до конца этого года и начнут действовать с 2023-го. Для этого гостиницы должны будут соответствовать определенным требованиям.


«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — сказала Догузова ТАСС.


Чтобы соответствовать категории «все включено», отели будут обязаны соблюдать ряд требований, таких как наличие на нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, а также теплых бассейнов и отдельных комнат для детей. 


В 2021 году Догузова сообщила, что многое отели в стране на самом деле не соответствуют заявленной «звездности», о которой заявляют. Она также предложила разработать категории «все включено» и «ультра все включено», чтобы туристы и бизнес имели четкое понимание, какие услуги и удобства входят в предоставляемый сервис, а какие нет. 

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В Ростуризме похвастались темпами восстановления отрасли

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Dailystorm - В Ростуризме похвастались темпами восстановления отрасли
#отель #ростуризм #догузова #туризм
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