Bloomberg: В Европе начали использовать зимние запасы газа

Американское агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы из-за сокращения «Газпромом» поставок уже используют топливо, которым запаслись на зиму. Меньше газа начало поступать в Австрию, Германию, Италию и Францию, утверждает издание со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.





По данным издания, хранилища газа в Европе 14 июня были заполнены на 52%, а по информации Gas Infrastructure Europe, запасы топлива в них снизились на 1%.





«Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачки. Это будет тревожно для рынка и, вероятно, поддержит цены», — сказал агентству руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.





14 июня «Газпром» объявил об уменьшении поставок газа по «Северному потоку» до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки.





Причиной снижения поставок в российской компании назвали задержку в работе Siemens, которая не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком предприятии пояснили, что двигатель находится на ремонте в Канаде, его не могут вернуть из-за санкций. Это привело к повышению роста цен на газ до 1200 долларов за кубометр.