Глава Минпромторга Мантуров заявил о планах возродить производство автомобилей «Волга» и «Победа»

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в РФ могут возродить производство автомобилей «Волга» и «Победа». При этом министр допустил реализацию этих проектов не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках страны.





«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет — то, что будет производиться «Москвич». <…> У коллег есть планы возрождения бренда «Волга» или «Победа», или и то, и то», — сообщил Мантуров РБК.





Министр промышленности и торговли не уточнил примерные сроки начала производства легендарных автомобилей.





16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод Renault переходит на баланс столицы и на нем будет возобновлено производство машин под брендом «Москвич». Основным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, отметил столичный градоначальник.





Собянин отметил, что условия сделки подразумевают возможность выкупа активов иностранцами в течение следующих шести лет. Большую часть сотрудников, работающих на заводе и у смежников, постараются сохранить.





16 июня глава Министерства финансов Антон Силуанов на ПМЭФ выразил мнение, что российские чиновники могли бы пересесть с иномарок на отечественные «Лады». По словам министра, властям нужно обеспечить спрос на продукцию российских производителей автомобилей.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Силуанова и заявил, что лично он, как и каждый российский чиновник, «готов ко всему». Депутат Виталий Милонов в беседе с Daily Storm также поддержал идею Силуанова и заявил, что в Донбассе ездит на LADA Granta.