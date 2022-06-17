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Глава Минпромторга Мантуров заявил о планах возродить производство автомобилей «Волга» и «Победа»
Возможные сроки начала производства он не уточнил undefined
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Глава Минпромторга Мантуров заявил о планах возродить производство автомобилей «Волга» и «Победа»

Возможные сроки начала производства он не уточнил

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в РФ могут возродить производство автомобилей «Волга» и «Победа». При этом министр допустил реализацию этих проектов не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках страны.


«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет — то, что будет производиться «Москвич». <…> У коллег есть планы возрождения бренда «Волга» или «Победа», или и то, и то», — сообщил Мантуров РБК.


Министр промышленности и торговли не уточнил примерные сроки начала производства легендарных автомобилей.


16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод Renault переходит на баланс столицы и на нем будет возобновлено производство машин под брендом «Москвич». Основным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, отметил столичный градоначальник.


Собянин отметил, что условия сделки подразумевают возможность выкупа активов иностранцами в течение следующих шести лет. Большую часть сотрудников, работающих на заводе и у смежников, постараются сохранить.


16 июня глава Министерства финансов Антон Силуанов на ПМЭФ выразил мнение, что российские чиновники могли бы пересесть с иномарок на отечественные «Лады». По словам министра, властям нужно обеспечить спрос на продукцию российских производителей автомобилей.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Силуанова и заявил, что лично он, как и каждый российский чиновник, «готов ко всему». Депутат Виталий Милонов в беседе с Daily Storm также поддержал идею Силуанова и заявил, что в Донбассе ездит на LADA Granta.

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АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство «Жигулей»

Автоконцерн намеревается развивать линейку «Лада» 16 июня 2022
Dailystorm - АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство «Жигулей»
#автомобиль #минпромторг #рф #победа #машины #мантуров #волга #автопром
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