«Этот образ привлечет россиян?»: Депутат Журавлев раскритиковал логотип российской Coca-Cola с обезьяной в наушниках

Компания Coca-Cola 16 июня объявила о прекращении производства и продажи своей продукции в России. На замену известному напитку придет российский аналог Funky Monkey Cola, на логотипе которого изображена обезьяна в наушниках. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с Daily Storm посчитал логотип неудачным и допустил, что его авторы просто не имеют чувства вкуса.





«Их маркетологи уверены, что этот образ привлечет россиян? Не покажется оскорбительным или нелепым? Или это — как пришедшая вместо McDonalds отечественная сеть «Вкусно и точка», название которой кроме недоумения ничего не вызывает — просто очередной результат спешки и недостатка вкуса?» — вопрошает он.





Непосредственно самому уходу Coca-Cola с российского рынка депутат порадовался. Единственный плохой момент, который ему удалось обнаружить в этой ситуации, — исчезновение средств для чистки туалетов.





«По поводу ухода Coka-Cola из России можно только порадоваться — жаль только, унитазы нечем будет чистить, ведь всем известно, что эта ядреная газировка доводила фаянс до блеска», — пошутил Журавлев.





По его словам, решение компании об уходе позволит предприятиям в РФ занять освободившийся рынок. Парламентарий напомнил, что в 2021 году Coca-Cola в России получила 6,8 миллиарда рублей чистой прибыли.





Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Coca-Cola полностью прекратить производство и продажу своих напитков в России. Дипломат в шутку поинтересовалась, как россияне теперь будут отмывать ржавчину.