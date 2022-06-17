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«Этот образ привлечет россиян?»: Депутат Журавлев раскритиковал логотип российской Coca-Cola с обезьяной в наушниках
Уход компании из России парламентарий назвал радостным событием undefined
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«Этот образ привлечет россиян?»: Депутат Журавлев раскритиковал логотип российской Coca-Cola с обезьяной в наушниках

Уход компании из России парламентарий назвал радостным событием

Компания Coca-Cola 16 июня объявила о прекращении производства и продажи своей продукции в России. На замену известному напитку придет российский аналог Funky Monkey Cola, на логотипе которого изображена обезьяна в наушниках. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с Daily Storm посчитал логотип неудачным и допустил, что его авторы просто не имеют чувства вкуса.


«Их маркетологи уверены, что этот образ привлечет россиян? Не покажется оскорбительным или нелепым? Или это — как пришедшая вместо McDonalds отечественная сеть «Вкусно и точка», название которой кроме недоумения ничего не вызывает — просто очередной результат спешки и недостатка вкуса?» — вопрошает он.


Непосредственно самому уходу Coca-Cola с российского рынка депутат порадовался. Единственный плохой момент, который ему удалось обнаружить в этой ситуации, — исчезновение средств для чистки туалетов.


«По поводу ухода Coka-Cola из России можно только порадоваться — жаль только, унитазы нечем будет чистить, ведь всем известно, что эта ядреная газировка доводила фаянс до блеска», — пошутил Журавлев.


По его словам, решение компании об уходе позволит предприятиям в РФ занять освободившийся рынок. Парламентарий напомнил, что в 2021 году Coca-Cola в России получила 6,8 миллиарда рублей чистой прибыли.


Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Coca-Cola полностью прекратить производство и продажу своих напитков в России. Дипломат в шутку поинтересовалась, как россияне теперь будут отмывать ржавчину.

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Coca-Cola прекращает производство и продажу своих напитков в России

На смену ей и Fanta придут Funky Monkey Cola и Orange 16 июня 2022
Dailystorm - Coca-Cola прекращает производство и продажу своих напитков в России
#рф #бизнес #журавлев #госдума
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