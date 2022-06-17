Пленные американские наемники начали учить русский язык

На опубликованных кадрах видно, как Дрюке и Хьюн на русском языке высказываются «против войны». При этом российский журналист Руденко отмечает, что оба военных хотят попасть домой, однако «это вряд ли».





Корреспондент RT Роман Косарев сообщил, что Дрюке через него попросил обратиться к своей маме. «Сказал, что жив, и передал привет своей собаке по кличке Дизель. Надеется вернуться домой», — написал он.





Наемник Вин в разговоре с журналистом поделился, что проходил службу в отряде «Багет», однако конкретного подразделения не знает. Допускает, что его отряд входил в состав разведывательного батальона СБУ.





«Потому что большинство в нем — французы. <...> Мы вступили в бой с российскими военными. Украинцы отступали, и нас попросили их прикрыть», — поделился наемник.





Бывшие американские военные попали в плен 15 июня. По данным газеты The Daily Telegraph, речь может идти о первых гражданах США, которые оказались в плену с момента начала российской спецоперации на Украине.





The Daily Telegraph отмечает, что американцы попали в плен во время боев под Харьковом на прошлой неделе. Тогда же специальная группа наемников Task Force Baguette опубликовала в Twitter заявление, что двое американцев (позывные «Бама» и «Хейт») попали в плен к российским военнослужащим.