Меркель назвала свою отставку возможной причиной конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее отставка могла стать одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью агентству Redaktions Netzwerk Deutschland.





«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — заявила Меркель.





2 июня экс-канцлер в своем первом за полгода публичном выступлении высказалась против спецоперации России и поддержала Украину, указав на право этой страны на самооборону. Происходящее на Украине — «глубокий поворотный момент», заявила Меркель.





Спецоперацию РФ она назвала «вопиющим подрывом» международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны. При этом поддержку Украины соседними государствами Меркель сравнила с «маленьким, но прекрасным пятном в этой бесконечной печали».





17 июня немецкая газета Die Welt сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев призвали украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры с президентом Владимиром Путиным.





По информации немецкой газеты, каждый из лидеров стран Евросоюза в ходе визита в украинскую столицу преследовали собственные запросы. В частности, Макрона, ставшего «прагматиком» за последние недели, больше всего интересовало окончание кризиса на Украине, а не целостность страны.