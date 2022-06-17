Иностранные гости ПМЭФ оплачивали услуги «ночных бабочек» в рублях

Питерский международный экономический форум в 2021 году запомнился скандалами, когда среди участниц находили девушек из эскорта. В этом году про такие случаи писали меньше, но спрос на пикантные услуги сохранился. Менеджер одной из «ночных бабочек» в разговоре с Daily Storm сообщил, что в этом году основным нововведением стало то, что зарубежные гости ПМЭФ начали оплачивать услуги девушек из эскорта российской валютой.
«Как удобно гостю», — сообщил собеседник Daily Storm на вопрос, платили ли зарубежные гости ПМЭФ рублями за услуги эскортниц.
По словам менеджера одной из «ночных бабочек», в этом году спрос на развлечения для взрослых среди посетителей экономического форума был большой, однако конкретные цифры собеседник не уточнил. При этом он уточнил, что его агентство работало непосредственно с гостями форума.
Издание выяснило, что в отличие от прошлого года ПМЭФ-2022 не стал «звездным часом» для девушек из провинции, решивших заработать на зарубежных гостях. По словам менеджера, в этом девушек из регионов страны в больших количествах не свозили на форум специально.
«Прибытия не было», — рассказал собеседник.
Накануне Daily Storm выяснил, что хоть в этом году на форуме услуги эскорта не исчезли, их популярность заметно сократилась. Из-за отъезда состоятельных лиц количество брони на яхты сократилось на 10%, а некоторые рестораны и отели VIP-класса не заполнены даже на 30%. Промомоделей из агентств и вовсе зовут все реже.
Участник форума, вице-президент Молодежной палаты JCI Russia и бизнес-тренер Павел Вербняк признался, что атмосфера на ПМЭФ в этом году «очень деловая и позитивная». При этом он подметил, что иностранных участников на форму по сравнению с прошлыми годами меньше.