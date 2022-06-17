Путин назвал нецелесообразным штурм позиций ВСУ под Донецком

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно. Он отметил, что местные жители дают достойный отпор украинским боевикам, однако штурм укрепленных районов приведет к большим потерям.





«Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов. Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется», — сообщил президент.





Российский лидер подчеркнул, что при проведении специальной военной операции Россия не должна терять освобождаемые города и населенные пункты, «превращать их в подобие Сталинграда». Путин назвал подобный подход естественной вещью, о которой российские военные думают при организации боевых действий.





Глава государства предпочел оставить при себе ответ на вопрос о красных линиях, переход которых повлечет удары по центрам принятия решений на Украине. При этом он отметил, что удары по жилым кварталам города со стороны киевского режима — это «преступление против человечности».





Ранее Путин заявил, что США объявили себя посланниками Господа на Земле после холодной войны. Российский лидер отметил, что у Америки нет обязательств, только свои интересы, объявленные священными.





Глава государства подчеркнул, что США не замечают новые «мощные центры», которые сформировались за последние десятилетия. Каждый из них развивает собственные политические системы и общественные институты, имея полное право на их защиту и обеспечение суверенитета.