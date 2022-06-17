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Президент Казахстана Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями
Появление новых государств может вызвать хаос в мире, считает казахстанский лидер undefined
Новости

Президент Казахстана Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями

Появление новых государств может вызвать хаос в мире, считает казахстанский лидер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что его страна не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу на мировой арене.


«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — сообщил Токаев.


Он отметил, что именно по этой причине Казахстан до сих пор не признал Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию. Аналогичный принцип, судя по всему, «будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».


21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем в эфире федеральных телеканалов показали, как президент в Кремле подписал соответствующий указ.


После обращения на федеральных каналах показали, как Путин встретился в Кремле с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Политики подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.


16 июня Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой народной республики. По словам Пушилина, это решение было озвучено во время визита делегации республики в Дамаск.

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#днр #казахстан #лнр #токаев
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