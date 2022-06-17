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Путин заявил, что Россия будет брать пример с Казахстана в плане развития IT
Многие российские специалисты уезжают в республику из-за хороших условий для работы там, отметил президент РФ undefined
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Путин заявил, что Россия будет брать пример с Казахстана в плане развития IT

Многие российские специалисты уезжают в республику из-за хороших условий для работы там, отметил президент РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что IT-сфера в России будет развиваться по примеру Казахстана. По словам главы государства, многие российские специалисты едут в эту республику из-за хороших условий для работы.


«Несмотря на то что я это, честно говоря, не очень приветствую, но в области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут из России в Казахстан работать. Потому что условия хорошие созданы. Мы будем брать пример с Казахстана в этом», — сказал Путин.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в республике создаются «самые благоприятные возможности для работы российских коллег, друзей, которые приехали на работу». Он выразил надежду, что в скором времени россияне возвратятся на родину.


«Полагаю, что это [уход IT-специалистов из РФ] непостоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию. Во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране. Это абсолютно невозможно», — добавил Токаев.


Владимир Путин выступил 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В ходе встречи российский президент поднял вопросы, связанные с санкциями Запада, инфляцией, кредитованием, ЖКХ, развитием бизнеса в России и другие.

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#цифровые технологии #казахстан #владимир путин
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