Симоньян показала Путину недокрашенный пакетик сока, президент заверил, что Россия сможет все производить сама

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показала президенту России Владимиру Путину пакетик сока, который потерял большую часть краски с упаковки из-за ухода шведско-швейцарской компании Tetra Pak из РФ. Путин сообщил, что внутри страны будут производиться не только цветные упаковки для напитков, но и иные товары.





«Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую не смогут нам заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами. Конечно, сможем заменить», — заверил глава государства.





По словам Путина, сейчас главный вопрос не в импортозамещении, а в формировании собственных возможностей. Он отметил, что «упаковку и прочие такие вещи нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий». Российский лидер уверен, что именно в этом направлении сейчас необходимо развиваться Российской Федерации.





«На этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, которые вы [Симоньян] упомянули: упаковки, телефоны и прочее. Если мы поймем вот это и будем настраиваться на решение фундаментальных задач, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», — отметил он.





В заключение глава государства напомнил, что на смену ушедшим из России производителям упаковки и краски уже сейчас приходят другие компании, «да и краску мы уже начинаем производить сами». Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими товарами широкого потребления на рынке.





«Если мы говорим об импортозамещении, то что-то мы заместим, а что-то нужно будет делать на новой и перспективной базе собственного производства», — заключил Путин.





Ранее российский лидер заявил о необходимости провести комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства подчеркнул, что более 40% сетей российского ЖКХ подлежат замене, а отрасль «хронически недоинвестирована» на триллионы рублей.