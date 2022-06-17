Новости
Новости
St
Симоньян показала Путину недокрашенный пакетик сока, президент заверил, что Россия сможет все производить сама
Российский лидер заявил о необходимости производить критически важные технологии внутри страны undefined
Новости

Симоньян показала Путину недокрашенный пакетик сока, президент заверил, что Россия сможет все производить сама

Российский лидер заявил о необходимости производить критически важные технологии внутри страны

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показала президенту России Владимиру Путину пакетик сока, который потерял большую часть краски с упаковки из-за ухода шведско-швейцарской компании Tetra Pak из РФ. Путин сообщил, что внутри страны будут производиться не только цветные упаковки для напитков, но и иные товары.


«Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую не смогут нам заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами. Конечно, сможем заменить», — заверил глава государства.


По словам Путина, сейчас главный вопрос не в импортозамещении, а в формировании собственных возможностей. Он отметил, что «упаковку и прочие такие вещи нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий». Российский лидер уверен, что именно в этом направлении сейчас необходимо развиваться Российской Федерации.


«На этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, которые вы [Симоньян] упомянули: упаковки, телефоны и прочее. Если мы поймем вот это и будем настраиваться на решение фундаментальных задач, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», — отметил он.


В заключение глава государства напомнил, что на смену ушедшим из России производителям упаковки и краски уже сейчас приходят другие компании, «да и краску мы уже начинаем производить сами». Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими товарами широкого потребления на рынке.


«Если мы говорим об импортозамещении, то что-то мы заместим, а что-то нужно будет делать на новой и перспективной базе собственного производства», — заключил Путин.


Ранее российский лидер заявил о необходимости провести комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства подчеркнул, что более 40% сетей российского ЖКХ подлежат замене, а отрасль «хронически недоинвестирована» на триллионы рублей.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса

Отмена должна касаться предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда населению 17 июня 2022
Dailystorm - Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса
#технологии #санкции против россии #симоньян #рф #путин #производство
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»