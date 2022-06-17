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Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса
Отмена должна касаться предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда населению undefined
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Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса

Отмена должна касаться предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда населению

Президент России Владимир Путин предложил отменить большинство плановых проверок российских предпринимателей. Эта мера должна касаться бизнеса, который не связан с высокими рисками причинения вреда населению и окружающей среде, пояснил он.


«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил президент на своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.


Не нужно «ходить и проверять всех подряд», убежден Путин. Он поручил правительству в ближайшие месяцы рассмотреть конкретные параметры реформы.


По словам главы государства, российские предприниматели в жестких условиях пандемии коронавируса доказали, что способны конкурировать на глобальных рынках. «Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счет частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес», — подчеркнул он.


Владимир Путин также поручил правительству и Верховному суду к 1 октября подготовить поправки о пересмотре основания для ареста и для продления сроков предварительного следствия по делам против бизнесменов. «Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться», — объяснил российский президент.


Ранее в своем выступлении на ПМЭФ Путин сообщил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%. Эта программа будет действовать до конца 2022 года.

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Путин: Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%

Программа будет действовать до конца 2022 года 17 июня 2022
Dailystorm - Путин: Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%
#пмэф #экономика #путин #бизнес
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