Путин: Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%

Программа продлена до конца года, подчеркнул Путин. Ее цель — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли. По словам президента, там заняты «миллионы» работников.





Российский лидер также указал на то, что нынешний уровень инфляции (16,7%) в стране все еще является высоким. Власти принимают необходимые меры для ее снижения. «Задача — восстановить конечный спрос, сохранить производство», — сказал Путин.





Президент проинформировал, что в 2022 году федеральный бюджет, несмотря на введенные Западом санкции, исполнен с профицитом. На сегодняшний день экономическая динамика стабилизируется. Российское правительство намерено создаст условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстановит спрос и кредитование экономики.