Путин: Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Питерском международном экономическом форуме заявил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%. Срок действия программы остается до конца 2022 года.
«С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. <…> Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал Путин.
Программа продлена до конца года, подчеркнул Путин. Ее цель — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли. По словам президента, там заняты «миллионы» работников.
Российский лидер также указал на то, что нынешний уровень инфляции (16,7%) в стране все еще является высоким. Власти принимают необходимые меры для ее снижения. «Задача — восстановить конечный спрос, сохранить производство», — сказал Путин.
Президент проинформировал, что в 2022 году федеральный бюджет, несмотря на введенные Западом санкции, исполнен с профицитом. На сегодняшний день экономическая динамика стабилизируется. Российское правительство намерено создаст условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстановит спрос и кредитование экономики.