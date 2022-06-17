Новости
Новости
St
Раньше США производили продовольствие, а теперь покупают: Путин обвинил Вашингтон в провоцировании голода в мире
РФ обеспечивает свой внутренний рынок и способна значительно нарастить экспорт своих продуктов в нуждающиеся страны undefined
Новости

Раньше США производили продовольствие, а теперь покупают: Путин обвинил Вашингтон в провоцировании голода в мире

РФ обеспечивает свой внутренний рынок и способна значительно нарастить экспорт своих продуктов в нуждающиеся страны

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что возможный голод в беднейших странах мира будет целиком на совести Соединенных Штатов и евробюрократии. Нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности, что спровоцирует голод.


«Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, тем самым ситуация еще больше загоняется в тупик», — отметил Путин.


По словам российского лидера, просчитать дальнейшее развитие событий несложно. Появятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, а цены начнут стремительно расти. Путин констатировал, что на фоне снижения выпуска удобрений только с середины 2021 года по февраль 2022-го глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%.


Президент рассказал, что сегодня ключевой задачей мирового сообщества должно стать наращивание поставок продуктов питания на глобальный рынок. В том числе обеспечить продовольствием те страны, которые особенно нуждаются в продовольствии прямо сейчас, отметил он.


«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», — заявил Путин.


По мнению российского президента, «европейская бюрократия работает, «как жернова на мельнице XVIII века», поэтому они не могут отменить даже глупые решения». Путин добавил, что США уже поняли, куда попали после введения санкций на поставки российских удобрений, поэтому отменили их.


Глава государства напомнил, что Россия не мешает поставкам украинского зерна на мировой рынок. Именно киевский режим пошел на минирование своих черноморских портов, поэтому «пусть разминируют и вывозят, мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», указал Владимир Путин.


Президент отметил, что сейчас у Киева есть «пять-шесть вариантов» вывоза зерна, однако реализовать их возможно лишь без оглядки «на своих хозяев из-за океана». Самым дешевым вариантом он назвал вывоз зерна через Белоруссию, а к альтернативным каналам отнес Польшу и Румынию.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса

Отмена должна касаться предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда населению 17 июня 2022
Dailystorm - Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса
#удобрения #еда #сша #рф #пмэф #путин #голод
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»