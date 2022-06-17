Раньше США производили продовольствие, а теперь покупают: Путин обвинил Вашингтон в провоцировании голода в мире

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что возможный голод в беднейших странах мира будет целиком на совести Соединенных Штатов и евробюрократии. Нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности, что спровоцирует голод.





«Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, тем самым ситуация еще больше загоняется в тупик», — отметил Путин.





По словам российского лидера, просчитать дальнейшее развитие событий несложно. Появятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, а цены начнут стремительно расти. Путин констатировал, что на фоне снижения выпуска удобрений только с середины 2021 года по февраль 2022-го глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%.





Президент рассказал, что сегодня ключевой задачей мирового сообщества должно стать наращивание поставок продуктов питания на глобальный рынок. В том числе обеспечить продовольствием те страны, которые особенно нуждаются в продовольствии прямо сейчас, отметил он.





«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», — заявил Путин.





По мнению российского президента, «европейская бюрократия работает, «как жернова на мельнице XVIII века», поэтому они не могут отменить даже глупые решения». Путин добавил, что США уже поняли, куда попали после введения санкций на поставки российских удобрений, поэтому отменили их.





Глава государства напомнил, что Россия не мешает поставкам украинского зерна на мировой рынок. Именно киевский режим пошел на минирование своих черноморских портов, поэтому «пусть разминируют и вывозят, мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», указал Владимир Путин.





Президент отметил, что сейчас у Киева есть «пять-шесть вариантов» вывоза зерна, однако реализовать их возможно лишь без оглядки «на своих хозяев из-за океана». Самым дешевым вариантом он назвал вывоз зерна через Белоруссию, а к альтернативным каналам отнес Польшу и Румынию.