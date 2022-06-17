Путин обвинил США в том, что они объявили себя посланниками Бога

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что Соединенные Штаты объявили себя посланниками Господа на Земле после холодной войны. Российский лидер отметил, что у Америки нет обязательств, только свои интересы, которые объявлены священными.





«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными», — заявил он.





Глава государства подчеркнул, что США не замечают новые «мощные центры», который сформировались за последние десятилетия. Каждый из них развивает собственные политические системы и общественные институты, имея полное право на их защиту и обеспечение суверенитета.





Путин отметил, что сейчас экономическая ситуация осложнилась для всего мирового сообщества, под ударом принципы глобальной экономической системы. Однако Россия справится с любыми вызовами, о чем говорит вся ее тысячелетняя история.





«Чтобы дальше добиваться успеха, нужно реалистично оценивать ситуацию. Мы — сильные люди и можем справиться с любым вызовом, решим любую задачу», — сказал президент РФ.





Российский лидер считает, что военная спецоперация в Донбассе стала спасательным кругом для западных стран, ведь она позволила им свалить на Россию все свои проблемы, переложить ответственность за все экономические провалы, однако это не соответствует действительности.





«Сами натворили дел, и ищут виновных. <…> Нам, может, было приятно услышать, что мы такие всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе и в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит», — заявил Путин.





В ходе своего выступления президент России также сообщил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%. Срок действия программы остается до конца 2022 года, а ее цель — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли.