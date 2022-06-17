Перед выступлением Путина на ПМЭФ показали ролик про спасение мира

После этого в ролике говорится, что природа дала жизнь всему живому, включая человека. «Но именно человечество в начале XXI века приблизило планету к краю пропасти», — добавили авторы видео.





Мир «пылает в пожаре несправедливости», старый миропорядок трещит по швам и так не может продолжаться дальше, продолжает голос за кадром. «Глобальная система потребления приземлила нас в самом негативном смысле. Мы опустошили наши души, забыли, зачем и для чего живем. И только на краю пропасти многие ощутили настоящий страх: что, если завтра не будет?» — говорится в ролике.





Затем сообщается, что шанс спасти мир еще есть — «человечеству, как воздух, нужен сегодня поиск компромисса». «Мир больше не может делиться на коалиции и союзы, на своих и чужих. Благополучное будущее больше не должно оставаться уделом избранных. Необходимо только слышать друг друга, иметь смелость принимать непопулярные, но важные решения», — утверждается в записи.





Авторы ролика заявляют, что Россия готова к глобальным переменам, страна объединяет Запад и Восток, служит мостом для диалога культур и экономик мира, а также «мостом в будущее человечества». «Мы предлагаем новые возможности для выхода из кризиса. Мир без войн и конфликтов возможен, если этого действительно захотеть», — говорится в конце ролика.





Выступление президента перенесли примерно на час и сорок минут. Пленарное заседание с участием Путина должно было начаться в 14:00, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что начало мероприятия задерживается на час. Причина — кибератаки на IT-инфраструктуру форума, которые продолжались с 16 июня. Модератор пленарного заседания — главный редактор RT Маргарита Симоньян.