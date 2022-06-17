Новости
Новости
St
Украинские военные на «Азоте» начали сдаваться в плен
Численность сдавшихся в плен и их принадлежность к подразделениям пока не разглашается в целях безопасности undefined
Новости

Украинские военные на «Азоте» начали сдаваться в плен

Численность сдавшихся в плен и их принадлежность к подразделениям пока не разглашается в целях безопасности

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Ранее сообщалось, что численность украинских формирований в промзоне может составлять до 2,5 тысячи человек, при этом до четверти из них — иностранные наемники.


«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сообщил Марочко.


По словам офицера, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным украинским подразделениям пока не разглашается с целью обеспечения безопасности силовиков. Он отметил, что сейчас на «Азоте» действуют заградотряды, есть угроза для родственников пленных.


Ранее мирные жители, которым удалось спастись и вместе с детьми выйти из убежища, рассказали о происходящем на предприятии. По словам одной из женщин, бойцы не хотели их отпускать и не давали пройти к ним мужьям с продуктами.


Анна и ее невестка Алина сообщили РИА Новости, что вместе со своими детьми находились в бомбоубежище «Азота» два месяца. На комбинате, как обратили внимание женщины, много иностранных военных.


По оценкам властей ЛНР, на территории «Азота» до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских лиц. Утверждается, что людей боевики используют в качестве живого щита.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Российские войска и ополченцы ЛНР прорвались на территорию «Азота», где засели солдаты Украины

Боевые действия осложняются тем, что ВСУ удерживают на заводе мирных жителей как живой щит 16 июня 2022
Dailystorm - Российские войска и ополченцы ЛНР прорвались на территорию «Азота», где засели солдаты Украины
#всу #спецоперация #пленные #украина #лнр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»