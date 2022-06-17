Украинские военные на «Азоте» начали сдаваться в плен

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Ранее сообщалось, что численность украинских формирований в промзоне может составлять до 2,5 тысячи человек, при этом до четверти из них — иностранные наемники.





«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сообщил Марочко.





По словам офицера, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным украинским подразделениям пока не разглашается с целью обеспечения безопасности силовиков. Он отметил, что сейчас на «Азоте» действуют заградотряды, есть угроза для родственников пленных.





Ранее мирные жители, которым удалось спастись и вместе с детьми выйти из убежища, рассказали о происходящем на предприятии. По словам одной из женщин, бойцы не хотели их отпускать и не давали пройти к ним мужьям с продуктами.





Анна и ее невестка Алина сообщили РИА Новости, что вместе со своими детьми находились в бомбоубежище «Азота» два месяца. На комбинате, как обратили внимание женщины, много иностранных военных.





По оценкам властей ЛНР, на территории «Азота» до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских лиц. Утверждается, что людей боевики используют в качестве живого щита.