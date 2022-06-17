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Экс-глава «Росвооружения» Огарев найден мертвым в своем коттедже в Подмосковье
Криминалисты не выявили следов насильственной смерти на теле мужчины undefined
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Экс-глава «Росвооружения» Огарев найден мертвым в своем коттедже в Подмосковье

Криминалисты не выявили следов насильственной смерти на теле мужчины

Бывший глава компании «Росвооружение» (сейчас «Рособоронэкспорт») Алексей Огарев был обнаружен мертвым в своем коттедже в Подмосковье. По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер. Огареву было 64 года.


Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что полиция нашла тело мужчины 16 июня в одном из частных домов в Одинцовском городском округе. По данным источников агентства в правоохранительных органах, умерший — экс-глава «Росвооружения». Эта компания занималась экспортом и импортом оружия.


Криминалисты не выявили следов насильственной смерти на теле Огарева. Однако, как отметила Врадий, «точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы».


Начата доследственная проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


Источник, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил РБК информацию о гибели Огарева в своем загородном доме. «Со слов жены, умер сам», — сообщил собеседник издания. Он добавил, что в «Рособоронэкспорте» Огарев не трудился. «В «Рособоронэкспорте» он ни дня не трудился. При слиянии «Промэкспорта» и «Росвооружения» уволился и с «Рособоронэкспортом» отношений не поддерживал», — сказал источник.


Компания «Росвооружение» после слияния с ФГУП «Промэкспорт» была преобразована в «Рособоронэкспорт». Теперь это единственный в РФ специальный экспортер отечественного оружия и военной техники с многомиллиардными оборотами.


Известно, что Огарев возглавлял «Росвооружение» в 1999-2000 годах. Он также был постоянным представителем России при ОБСЕ. Кроме того, Огарев был заместителем руководителя администрации президента и заместителем секретаря Совета безопасности.


Огарев также был близок к «семье» бывшего главы государства Бориса Ельцина, пишет Forbes. По данным «Коммерсанта», Огарев учился в Московском авиационном институте со вторым мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко Алексеем.

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В квартире в центре Москвы нашли тело бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова

По предварительным данным, смерть политика не связана с криминалом 11 июня 2022
Dailystorm - В квартире в центре Москвы нашли тело бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова

15 июня на юго-западе Москвы обнаружили тело генерал-майора Службы внешней разведки (СВР) в отставке Льва Соцкова. Рядом с его телом лежал наградной пистолет ТТ. Тело Соцкова нашла его жена. Генералу было 90 лет.


Соцков более 40 лет проработал во внешней разведке. Генерал-майор также издал несколько сборников исторических документов и книг, в частности «Операция «Тарантелла». Он принимал участие в создании документального фильма 2009 года «Мог ли Сталин остановить Гитлера?».


В последнее время Соцков работал с архивами и «открыл очень много документов, проливающих свет на важнейшие события перед началом Великой Отечественной войны», сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

#росвооружение #смерть #подмосковье
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