В Чебоксарах паралимпийцам пришлось самим вскарабкиваться по лестнице в гостиницу

Приехавшие в Чебоксары паралимпийцы не смогли подняться в гостиницу «Россия» по расположенному у входа пандусу, он оказался слишком крутым. Спортсменам пришлось самостоятельно ползи по лестнице.





В городе нет приспособлений и развитой инфраструктуры, которые позволяли бы людям с ограниченными возможностями комфортно передвигаться. Об этом 17 июня рассказала изданию «Подъем» тренер сборной паралимпийцев Ирина Громова. По ее словам, участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата не могут подняться не только в гостиницу, но и в аптеки и магазины.