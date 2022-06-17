В Чебоксарах паралимпийцам пришлось самим вскарабкиваться по лестнице в гостиницу

Приехавшие в Чебоксары паралимпийцы не смогли подняться в гостиницу «Россия» по расположенному у входа пандусу, он оказался слишком крутым. Спортсменам пришлось самостоятельно ползи по лестнице.
В городе нет приспособлений и развитой инфраструктуры, которые позволяли бы людям с ограниченными возможностями комфортно передвигаться. Об этом 17 июня рассказала изданию «Подъем» тренер сборной паралимпийцев Ирина Громова. По ее словам, участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата не могут подняться не только в гостиницу, но и в аптеки и магазины.
Пандус в гостинице «Россия», куда заселились паралимпийцы, установлен, однако забраться по нему практически невозможно, рассказала Громова. У здания есть служебный вход, которым было бы удобнее всего воспользоваться спортсменам, однако туда их не пускают.
Проблему гостиница решила, поставив у входа двух мужчин. При этом, как отметила тренер, такие меры могут быть опасны: не обученные для этого люди могут травмироваться и даже уронить колясочника. Прокуратура Чувашии будет проводить проверку в отношении гостиницы «Россия».