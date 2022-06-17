Лукашенко рассказал, что Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине. Белорусский лидер заявил, что Запад толкает Минск «в этот конфликт, чтобы разобраться с Россией».





«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова», — заявил Лукашенко, выступая перед работниками завода «Белшина» в Бобруйске, его цитирует БелТА.





Президент подчеркнул, что Белоруссии нужно защищать свою территорию и не втягиваться в конфликт на Украине: «Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился».





По словам Лукашенко, никто не знает, когда закончится военная операция России на Украине и как будет развиваться ситуация. «Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…» В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности», — рассказал он.





Ситуация на Украине сейчас — «это только начало» и один из элементов крупного передала мира, заявил президент Белоруссии. «Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие как мы, Чехия, Австрия, Швейцария», — сказал он. Мир будет другой, подчеркнул политик.





Лукашенко отметил, что Россия привержена переговорному процессу, и посетовал, что Украина отказалась вести диалог. Он указывает на то, что США и Великобритания «во многом» управляют политикой Киева.