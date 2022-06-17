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Лукашенко рассказал, что Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине
Белорусский президент считает, что Запад толкает Минск «в этот конфликт, чтобы разобраться с Россией» undefined
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Лукашенко рассказал, что Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине

Белорусский президент считает, что Запад толкает Минск «в этот конфликт, чтобы разобраться с Россией»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине. Белорусский лидер заявил, что Запад толкает Минск «в этот конфликт, чтобы разобраться с Россией».


«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова», — заявил Лукашенко, выступая перед работниками завода «Белшина» в Бобруйске, его цитирует БелТА.


Президент подчеркнул, что Белоруссии нужно защищать свою территорию и не втягиваться в конфликт на Украине: «Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился».


По словам Лукашенко, никто не знает, когда закончится военная операция России на Украине и как будет развиваться ситуация. «Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…» В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности», — рассказал он.


Ситуация на Украине сейчас — «это только начало» и один из элементов крупного передала мира, заявил президент Белоруссии. «Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие как мы, Чехия, Австрия, Швейцария», — сказал он. Мир будет другой, подчеркнул политик.


Лукашенко отметил, что Россия привержена переговорному процессу, и посетовал, что Украина отказалась вести диалог. Он указывает на то, что США и Великобритания «во многом» управляют политикой Киева.

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Лукашенко: Россия даст Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на проекты импортозамещения

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Dailystorm - Лукашенко: Россия даст Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на проекты импортозамещения
#лукашенко #украина #путин
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