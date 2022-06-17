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Украина введет визовый режим для россиян
Новые правила въезда в страну начнут действовать с 1 июля 2022 года Фото: РИА Новости
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Украина введет визовый режим для россиян

Новые правила въезда в страну начнут действовать с 1 июля 2022 года

Фото: РИА Новости

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля 2022 года. Такое решение властей принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности», сообщил в соцсетях украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее гражданам РФ для поездки на Украину и пребывания на территории этой страны на протяжении 90 дней виза была не нужна.


Известно, что на сайте Зеленского 11 февраля была обнародована петиция о введении визового режима с Россией. Украинский лидер дал на нее ответ 25 мая. На тот момент документ набрал 26,7 тысячи голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.


«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю», — указывалось в ответе президента Украины.


В марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции Украина запрещала въезд иностранцев в страну. Но запрет был заменен на карантинные ограничения при въезде: требование справки о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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Как закрытое небо Евросоюза повлияет на туристический бизнес в России

Гендиректор «Пегас Туристик» считает, что ситуацию нельзя назвать катастрофической 28 февраля 2022
Dailystorm - Как закрытое небо Евросоюза повлияет на туристический бизнес в России

Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Для ее окончания, как отмечал глава государства Владимир Путин, Киеву следует выполнить несколько условий. В Конституцию Украины должны быть внесены поправки, гарантирующие отказ страны от вступления в военно-политические блоки. Также Украине необходимо признать Крым частью РФ и независимость ДНР и ЛНР, а ВСУ — прекратить боевые действия.


После начала спецоперации Зеленский ввел военное положение и объявил о разрыве с Россией дипломатических отношений. 22 мая Верховная рада продлила военное положение в стране до 23 августа.


Сейчас на Украине въезд и выезд иностранцев наземным транспортом разрешается. Также продолжают работу украинские пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией. Но пункты пропуска на границах с РФ, Белоруссией и непризнанной Приднестровской республикой закрыты.


Кроме того, Украина 14 марта запретила ввоз и распространение издательской продукции с территории России. Позднее, 10 апреля, вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко рассказала, что Украина полностью запретила импорт товаров из РФ.

#украина #виза #россияне #спецоперация
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