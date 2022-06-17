Украина введет визовый режим для россиян

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля 2022 года. Такое решение властей принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности», сообщил в соцсетях украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее гражданам РФ для поездки на Украину и пребывания на территории этой страны на протяжении 90 дней виза была не нужна.





Известно, что на сайте Зеленского 11 февраля была обнародована петиция о введении визового режима с Россией. Украинский лидер дал на нее ответ 25 мая. На тот момент документ набрал 26,7 тысячи голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.





«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю», — указывалось в ответе президента Украины.





В марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции Украина запрещала въезд иностранцев в страну. Но запрет был заменен на карантинные ограничения при въезде: требование справки о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.