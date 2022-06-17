Власти Тверской области пообещали отремонтировать больницы, после того как их состояние высмеял «Сталингулаг»

«В частности, актуализировано финансирование на проведение ремонта в Ржевской ЦРБ. Здесь продолжаются работы на первом этаже, ремонт помещений под размещение Центра амбулаторной онкологической помощи, также ведется замена окон», — ответили в региональном правительстве на запрос Daily Storm, отправленный 6 июня.





Власти также заверили, что в здании центральной районной больницы починят крышу, заменят лифты и инженерные системы. Деньги выделены и на завершение ремонта в Осташковской ЦРБ, сейчас выполняются различные работы. На заседании также подвели итоги ремонта Конаковской ЦРБ, подчеркнули в пресс-службе губернатора.





В правительстве Тверской области не сообщили конкретные данные о здании, в котором находится женская консультация во Ржеве.





В феврале 2022 года в Тверской области произошел еще один скандал в сфере здравоохранения. Машина скорой помощи застряла в снегу в Бежецком районе и не смогла проехать к дому пациента. Лежачего больного довезли до автомобиля в ковше трактора. Видеозапись «доставки» пациента была опубликована в соцсетях. После этого прокуратура региона организовала проверку.