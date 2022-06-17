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Власти Тверской области пообещали отремонтировать больницы, после того как их состояние высмеял «Сталингулаг»
Daily Storm показал фото зданий пресс-службе губернатора региона Коллаж: Daily Storm
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Власти Тверской области пообещали отремонтировать больницы, после того как их состояние высмеял «Сталингулаг»

Daily Storm показал фото зданий пресс-службе губернатора региона

Коллаж: Daily Storm

В правительстве Тверской области заявили, что приведут в порядок здания Ржевской и Осташковской центральных районных больниц. Daily Storm ранее обратил внимание на нуждающееся в ремонте помещение женской консультации в городе Ржеве. Фото были опубликованы в соцсетях.

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«В частности, актуализировано финансирование на проведение ремонта в Ржевской ЦРБ. Здесь продолжаются работы на первом этаже, ремонт помещений под размещение Центра амбулаторной онкологической помощи, также ведется замена окон», — ответили в региональном правительстве на запрос Daily Storm, отправленный 6 июня. 


Власти также заверили, что в здании центральной районной больницы починят крышу, заменят лифты и инженерные системы. Деньги выделены и на завершение ремонта в Осташковской ЦРБ, сейчас выполняются различные работы. На заседании также подвели итоги ремонта Конаковской ЦРБ, подчеркнули в пресс-службе губернатора.


В правительстве Тверской области не сообщили конкретные данные о здании, в котором находится женская консультация во Ржеве.


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#тверская область #ржев #здравоохранение #больница
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