Представитель Зеленского Тамила Ташева допустила, что ВСУ силой вернут Крым

Представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению полуострова после начала военной операции изменились. Она допустила, что Вооруженные силы Украины могут взять его силой.
«Надо сказать, что в любом случае при любых планах заходить на территорию Крыма первыми, известно, будут военные. Мы это все прекрасно понимаем, независимо от того, какой путь будет выбран, какие элементы будут применены и так далее. <…> Однозначная ключевая позиция нашего государства — это возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны», — сказала Ташева в эфире «Украина 24».
Ташева отметила, что Киев намерен вернуться к своим территориальным границам 1991 года. На тот момент в состав Украины входили Крым, а также Донецкая и Луганская области.
«Никакие компромиссы, к которым нас пытаются склонить некоторые эксперты, некоторые лидеры, нас не устраивают. Мы говорим, что война началась в 2014 году, то есть с оккупации Крыма, и она завершится нашей победой только с полным возвращением Крыма вместе с городом Севастополем», — заявила она.
Ташева также указала на то, что в случае захвата полуострова Киевом россияне, которые переехали на территорию полуострова после его воссоединения с Россией, будут выдворены. По ее словам, украинское население в Крыму «проживало там больше восьми лет в условиях оккупации и тотальной пропаганды».