Представитель Зеленского Тамила Ташева допустила, что ВСУ силой вернут Крым

Ташева отметила, что Киев намерен вернуться к своим территориальным границам 1991 года. На тот момент в состав Украины входили Крым, а также Донецкая и Луганская области.





«Никакие компромиссы, к которым нас пытаются склонить некоторые эксперты, некоторые лидеры, нас не устраивают. Мы говорим, что война началась в 2014 году, то есть с оккупации Крыма, и она завершится нашей победой только с полным возвращением Крыма вместе с городом Севастополем», — заявила она.





Ташева также указала на то, что в случае захвата полуострова Киевом россияне, которые переехали на территорию полуострова после его воссоединения с Россией, будут выдворены. По ее словам, украинское население в Крыму «проживало там больше восьми лет в условиях оккупации и тотальной пропаганды».