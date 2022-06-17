Песков: Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на 15:00 из-за DDoS-атак

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что выступление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме перенесли на 15:00 мск из-за кибератак на базу аккредитации форума. Пленарное заседание с участием Путина должно было начаться в 14:00.





Кибератаки на IT-инфраструктуру ПМЭФ начались 16 июня, сообщил Дмитрий Песков. Из-за этого в том числе была выведена из строя база аккредитации форума. «В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа, за это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак», — цитирует представителя Кремля ТАСС.





Песков заверил, что все будет налажено, будет обеспечена возможность «для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там».





15 июня помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что большая часть речи Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическому развитию России. Он также оценит ситуацию в мировой политике и санкции. Модератором пленарного заседания будет главный редактор RT Маргарита Симоньян.





XXV Петербургский экономический международный форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В начале июня организаторы говорили, что участие в мероприятии подтвердили более 2,7 тысячи представителей бизнеса из 115 стран.