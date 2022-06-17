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Экономист Ракша: Маловероятно, что в сентябре вырастут цены на продукты
В конце лета цены традиционно падают из-за сбора урожая и изобилия товаров, пояснил эксперт undefined
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Экономист Ракша: Маловероятно, что в сентябре вырастут цены на продукты

В конце лета цены традиционно падают из-за сбора урожая и изобилия товаров, пояснил эксперт

Экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша считает маловероятным рост цен на продукты в августе-сентябре. Он пояснил, что в конце лета цены традиционно падают из-за сбора урожая и изобилия товаров. В то же время он отметил, что стоимость товаров будет повышаться постепенно — по его словам, это общемировой процесс, который длится не первый год.


Ракша сообщил, что небольшое подорожание продуктов будет «ближе к концу года», но называть это волной инфляции не совсем правильно. «В марте-апреле у нас был резкий всплеск инфляции. В пике почти 18% в годовом выражении. К концу года Центробанк ожидает среднюю по году инфляцию в 15%. В мае инфляция начала падать, и сейчас она нулевая», — напомнил он в беседе с Общественной службой новостей.


Экономист считает, что не стоит верить прогнозам о росте цен в августе-сентябре из-за того, что на складах якобы закончатся запасы продуктов. «Есть некая гипотеза, <...> что в среднем у производственных и торговых предприятий есть некий запас товаров, сырья или комплектующих и он может закончиться к концу лета. Так вот: я разговаривал недавно с импортерами, и они рассказали, что продолжают закупать то же самое, что и раньше», — отметил Ракша.


Специалист обратил внимание, что цены в августе обычно никогда не росли, «кроме аномалий типа 1998 года», когда в России был экономический кризис. «Это традиционно месяц урожая, и всегда фиксируется дефляция. То есть падение инфляции ниже нуля. Потому что цены на овощи и фрукты падают. На остальные продукты они не меняются, но яблоки, картошка и прочее тянут индекс потребительской корзины вниз», — сказал он. Поэтому предусмотреть рост цен на продовольствие в это время «очень трудно», добавил Ракша.


Гендиректор компании экспертного консультирования «Неокон» предполагает, что цены на сахар могут вырасти летом, потому что обычно россияне покупают больше этого товара в летние месяцы для приготовления варенья. «Рост цен на сахар всегда приходится на лето, когда его покупают больше, чтобы варить варенье. Если граждане уже сделали запасы, с чего подниматься ценам?» — заявил Денис Ракша ОСН.


«Можно предположить, что где-то цены вырастут, но дешевый сахар все равно будут продавать по низкой цене. Но могут возникнуть перебои с его поставкой, если все начнут его скупать», — добавил он.


Экономист отметил, что стоимость каких-то товаров вернулась к уровню февраля 2022 года, например яиц. По его мнению, цены не растут, «потому что люди не тратят деньги».

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#продукты #товары #рост цен #экономика
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