Новости
Новости
St
Еврокомиссия дала рекомендации присвоить Украине статус кандидата в ЕС
Такую же рекомендацию дали Молдавии, а Грузия получила отказ undefined
Новости

Еврокомиссия дала рекомендации присвоить Украине статус кандидата в ЕС

Такую же рекомендацию дали Молдавии, а Грузия получила отказ

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Украина «ясно показала» стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям. Еврокомиссия советовала предоставить статус кандидата в ЕС и Молдавии, а Грузии в его получении было отказано.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Обосновывая решение насчет Киева, фон дер Ляйен сообщила, что Украина уже приняла жесткие законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств.


Предоставление статуса кандидата Украине также подразумевает, что она обязана провести ряд важных реформ, добавила фон дер Ляйен. Окончательное решение по украинскому вопросу должны принять все 27 государств — членов ЕС 23-34 июня на саммите в Брюсселе.


При этом статус кандидата — отнюдь не гарантия, что та или иная страна в итоге станет членом Евросоюза. Для этого нужно соответствовать ряду довольно строгих требований. Переговоры ЕС со страной, претендующей на вступление, часто затягиваются на годы. По информации Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают включение Украины в европейские ряды.


В дипломатической ноте Копенгагена указывается, что Украина «недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств». Также, как считают власти Дании, Киеву нужно «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», дабы добиться прогресса во всех этих областях.

Bloomberg: Еврокомиссия наделит статусом кандидата в ЕС Украину, Молдавию и Грузию

Странам будет необходимо выполнить ряд условий, утверждает издание 17 июня 2022
Dailystorm - Bloomberg: Еврокомиссия наделит статусом кандидата в ЕС Украину, Молдавию и Грузию

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил: процесс вступления в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев сейчас получит статус страны-кандидата. Макрон при этом выступил за предоставление временного статуса Украине.

#молдавия #еврокомиссия #грузия #украина #евросоюз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»