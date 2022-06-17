Еврокомиссия дала рекомендации присвоить Украине статус кандидата в ЕС

Обосновывая решение насчет Киева, фон дер Ляйен сообщила, что Украина уже приняла жесткие законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств.





Предоставление статуса кандидата Украине также подразумевает, что она обязана провести ряд важных реформ, добавила фон дер Ляйен. Окончательное решение по украинскому вопросу должны принять все 27 государств — членов ЕС 23-34 июня на саммите в Брюсселе.





При этом статус кандидата — отнюдь не гарантия, что та или иная страна в итоге станет членом Евросоюза. Для этого нужно соответствовать ряду довольно строгих требований. Переговоры ЕС со страной, претендующей на вступление, часто затягиваются на годы. По информации Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают включение Украины в европейские ряды.





В дипломатической ноте Копенгагена указывается, что Украина «недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств». Также, как считают власти Дании, Киеву нужно «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», дабы добиться прогресса во всех этих областях.