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МВД Британии выдаст США основателя WikiLeaks Ассанжа
Мужчине грозит 175 лет колонии по обвинению в шпионаже и еще 17 уголовным статьям Фото: Global Look Press / Matt Cetti-Roberts
Новости

МВД Британии выдаст США основателя WikiLeaks Ассанжа

Мужчине грозит 175 лет колонии по обвинению в шпионаже и еще 17 уголовным статьям

Фото: Global Look Press / Matt Cetti-Roberts

Глава британского МВД Прити Пател решила выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В Штатах ему грозит 175 лет тюрьмы. В МВД отметили, что Ассанж сохраняет право на подачу апелляции по решению об экстрадиции в течение двух недель.


«Это черный день для свободы прессы и британской демократии. Каждый, кого волнует свобода выражения мысли, должен почувствовать стыд за решение министра внутренних дел одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — страну, которая задумала его убить»,— указывается в сообщении WikiLeaks в Twitter.


В организации выразили уверенность, что Ассанж не совершал ничего преступного, а просто выполнял свою работу журналиста. Компания также обвинила главу МВД Соединенного Королевства в пособничестве США, стремящихся «превратить расследовательскую журналистику в преступное занятие».


В WikiLeaks заявили о готовности подать апелляцию на решение Пател. «Cледующая апелляция будет подана в Верховный суд. Мы будем сражаться еще больше и говорить еще громче, мы сделаем так, чтобы история Джулиана Ассанжа была известна каждому», — подчеркнули в компании.


Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в апреле 2022 года выдал ордер на экстрадицию основателя сайта WikiLeaks. До этого британский суд отменил постановление о невозможности выдачи Ассанжа властям США ввиду склонности журналиста к суициду.


Уголовное дело против Ассанжа завели после публикации на сайте WikiLeaks служебных документов — о войнах в Афганистане и Ираке. Следствие считает, что журналист являлся соучастником американского оборонного аналитика Челси Мэннинг. Она принимала участие во взломе компьютеров и публиковала секретные сведения. В 2013 году Мэннинг приговорили в Штатах к 35 годам тюремного заключения. В 2020-м, после нескольких попыток самоубийства, аналитик была отпущена на свободу.


Адвокаты Ассанжа заявляли, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, которые разоблачают военные правонарушения США в Ираке и Афганистане. С 2012 года Ассанж скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году Эквадор лишил основателя WikiLeaks права на политическое убежище. Ассанж был арестован. С тех пор журналист находился в тюрьме, где женился на своей невесте Стелле Моррис.

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«Мучительная смерть в тюрьме строгого режима»: Бутина рассказала, что ждет Ассанжа после экстрадиции

Журналистка сравнила выдачу основателя WikiLeaks США со смертным приговором 10 декабря 2021
Dailystorm - «Мучительная смерть в тюрьме строгого режима»: Бутина рассказала, что ждет Ассанжа после экстрадиции

Депутат Госдумы Мария Бутина ранее сравнила решение суда об экстрадиции Ассанжа со смертным приговором. Бутина считает, что основателя WikiLeaks ждет долгая и мучительная смерть в одиночестве в тюрьме строгого режима. По мнению депутата, шансов на оправдание у Ассанжа фактически нет, поскольку оправдательные вердикты в Америке выносятся только в 0,3% случаев.

#великобритания #экстрадиция #ассанж #сша
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