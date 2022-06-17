МВД Британии выдаст США основателя WikiLeaks Ассанжа

Глава британского МВД Прити Пател решила выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В Штатах ему грозит 175 лет тюрьмы. В МВД отметили, что Ассанж сохраняет право на подачу апелляции по решению об экстрадиции в течение двух недель.





«Это черный день для свободы прессы и британской демократии. Каждый, кого волнует свобода выражения мысли, должен почувствовать стыд за решение министра внутренних дел одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — страну, которая задумала его убить»,— указывается в сообщении WikiLeaks в Twitter.





В организации выразили уверенность, что Ассанж не совершал ничего преступного, а просто выполнял свою работу журналиста. Компания также обвинила главу МВД Соединенного Королевства в пособничестве США, стремящихся «превратить расследовательскую журналистику в преступное занятие».





В WikiLeaks заявили о готовности подать апелляцию на решение Пател. «Cледующая апелляция будет подана в Верховный суд. Мы будем сражаться еще больше и говорить еще громче, мы сделаем так, чтобы история Джулиана Ассанжа была известна каждому», — подчеркнули в компании.





Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в апреле 2022 года выдал ордер на экстрадицию основателя сайта WikiLeaks. До этого британский суд отменил постановление о невозможности выдачи Ассанжа властям США ввиду склонности журналиста к суициду.





Уголовное дело против Ассанжа завели после публикации на сайте WikiLeaks служебных документов — о войнах в Афганистане и Ираке. Следствие считает, что журналист являлся соучастником американского оборонного аналитика Челси Мэннинг. Она принимала участие во взломе компьютеров и публиковала секретные сведения. В 2013 году Мэннинг приговорили в Штатах к 35 годам тюремного заключения. В 2020-м, после нескольких попыток самоубийства, аналитик была отпущена на свободу.





Адвокаты Ассанжа заявляли, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, которые разоблачают военные правонарушения США в Ираке и Афганистане. С 2012 года Ассанж скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году Эквадор лишил основателя WikiLeaks права на политическое убежище. Ассанж был арестован. С тех пор журналист находился в тюрьме, где женился на своей невесте Стелле Моррис.