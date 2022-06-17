Минобороны России: США отправили на Украину более 500 своих наемников, 214 из них уничтожены

Второе место по количеству отправленных на помощь Украине наемников заняла Канада — 601 солдат. В итоге 162 человека были уничтожены, 169 уехали. Много военных прибыло также из Румынии (504), Великобритании (422), Грузии (355), Хорватии (204) и Сирии (200).





Наибольшее количество наемных солдат, уничтоженных в ходе российской спецоперации, — среди граждан Грузии (120 человек), Румынии (102) и Великобритании (101).





Всего на сегодняшний день с начала проведения спецоперации РФ на Украину прибыло 6956 солдат удачи из Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии. В ходе боевых действий были ликвидированы 1959 наемников, еще 1779 сбежали в свои страны. 3221 иностранец, по данным на 17 июня, воюет на территории Украины.





Минобороны России также рассказало, что за прошедшие сутки российские системы ПВО в Харьковской области сбили украинский самолет Су-25 и 15 беспилотников ВСУ в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также на территории ЛНР и ДНР. Поражены 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, уничтожены 200 националистов.