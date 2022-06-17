Минобороны России: США отправили на Украину более 500 своих наемников, 214 из них уничтожены

Минобороны России рассказало об американских наемниках, которые прибыли на Украину противостоять спецоперации РФ. Всего приехали 530 солдат, из них 214 ликвидированы, еще 227 вернулись на родину.
Среди европейских стран лидером по числу прибывших и погибших наемников стала Польша. С 24 февраля оттуда на Украину приехал 1831 человек, из которых 378 были ликвидированы, еще 272 покинули зону конфликта.
Второе место по количеству отправленных на помощь Украине наемников заняла Канада — 601 солдат. В итоге 162 человека были уничтожены, 169 уехали. Много военных прибыло также из Румынии (504), Великобритании (422), Грузии (355), Хорватии (204) и Сирии (200).
Наибольшее количество наемных солдат, уничтоженных в ходе российской спецоперации, — среди граждан Грузии (120 человек), Румынии (102) и Великобритании (101).
Всего на сегодняшний день с начала проведения спецоперации РФ на Украину прибыло 6956 солдат удачи из Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии. В ходе боевых действий были ликвидированы 1959 наемников, еще 1779 сбежали в свои страны. 3221 иностранец, по данным на 17 июня, воюет на территории Украины.
Минобороны России также рассказало, что за прошедшие сутки российские системы ПВО в Харьковской области сбили украинский самолет Су-25 и 15 беспилотников ВСУ в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также на территории ЛНР и ДНР. Поражены 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, уничтожены 200 националистов.