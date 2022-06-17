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«Жалко у пчелки»: глава Минпромторга Мантуров высказался об уходе «ИКЕА» из России
На днях шведская компания заявила о сворачивании своего бизнеса в РФ undefined
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«Жалко у пчелки»: глава Минпромторга Мантуров высказался об уходе «ИКЕА» из России

На днях шведская компания заявила о сворачивании своего бизнеса в РФ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме короткой фразой прокомментировал решение шведской мебельной компании «ИКЕА» уйти с рынка РФ. Глава ведомства вспомнил популярную народную шутку.

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«Жалко у пчелки», — сказал Мантуров с улыбкой журналистам, поинтересовавшимся, не жалко ли министру, что «ИКЕА» все-таки решила продать свой бизнес в России.


Также в Минпромторге заявили, что заинтересованных компаний в покупке фабрик и гипермаркетов «ИКЕА» «очень много».


Ранее генеральный директор мебельной сети Hoff Максим Гришаков сообщил, что компания рассматривает возможность покупки производственных помещений и аренды торговых площадей шведской компании.


15 июня «ИКЕА» заявила о продаже четырех российских фабрик и сокращении масштаба бизнеса в РФ. В компании пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру значительно ухудшилась.

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