«Жалко у пчелки»: глава Минпромторга Мантуров высказался об уходе «ИКЕА» из России

«Жалко у пчелки», — сказал Мантуров с улыбкой журналистам, поинтересовавшимся, не жалко ли министру, что «ИКЕА» все-таки решила продать свой бизнес в России.





Также в Минпромторге заявили, что заинтересованных компаний в покупке фабрик и гипермаркетов «ИКЕА» «очень много».





Ранее генеральный директор мебельной сети Hoff Максим Гришаков сообщил, что компания рассматривает возможность покупки производственных помещений и аренды торговых площадей шведской компании.





15 июня «ИКЕА» заявила о продаже четырех российских фабрик и сокращении масштаба бизнеса в РФ. В компании пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру значительно ухудшилась.