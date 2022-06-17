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Плен лучше, чем смерть в сыром окопе: Кадыров заявил о низком моральном духе солдат ВСУ
Глава Чечни посетовал, что украинцы «волею отбитого командования находятся на передовой», а не в семье undefined
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Плен лучше, чем смерть в сыром окопе: Кадыров заявил о низком моральном духе солдат ВСУ

Глава Чечни посетовал, что украинцы «волею отбитого командования находятся на передовой», а не в семье

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram-канале обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Кадыров отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».


Глава Чечни обратил внимание, что в последнее время участились случаи расстрела украинских военнослужащих, решивших сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. «Боевики националистических батальонов попросту отбирают эту возможность у молодых людей, которые еще вчера сидели в кругу семьи, а сегодня волею отбитого командования находятся на передовой», — написал Кадыров.

 

Политик отметил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными украинскими солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом, родных и рисковать жизнью в противостоянии с российскими военными.


«У всех плюс-минус схожая ситуация — повестка, армия, передовая. В ходе разговора систематически выясняются интересные подробности о состоянии Вооруженных сил Украины, реальных потерях и расположении духа солдат. По всем пунктам одни минусы. Данную информацию подтверждают и сами военнопленные», — утверждает Кадыров


В предыдущем посте в Telegram-канале глава Чечни опубликовал видео допроса украинского бойца, получившего ранение и сдавшегося в плен. Мужчина, уроженец Киева, на кадрах признает, что в рядах ВСУ невысокий моральный дух и многие солдаты предпочли бы вернуться домой живыми и невредимыми, чем выполнять приказы своего командования и быть убитыми или ранеными.

 

«Кадры с допроса вы видите сами. Никаких автоматов, приставленных к вискам, избиений и тем более оскорблений. Мы знаем, что такое человеческое отношение, в отличие от укронацистов», — заключил глава Чечни.

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Ранее Кадыров сообщил в соцсетях, что в регион приехали сотни добровольцев, которые хотят немедленно выехать в зону проведения спецоперации на Украину. По словам политика, ни один из новой партии бойцов «не остался без должной подготовки и необходимого военного обмундирования». Также Кадыров рассказал об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке.


Глава Чечни подчеркнул, что добровольческое движение для участия в спецоперации на Украине «набирает обороты». Он отметил, что чеченские подразделения начали «использовать новые тактические приемы» и перешли в «массированное наступление» на позиции украинских военных.


Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В Минобороны РФ отметили, что Российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

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