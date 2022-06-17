Плен лучше, чем смерть в сыром окопе: Кадыров заявил о низком моральном духе солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram-канале обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Кадыров отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».





Глава Чечни обратил внимание, что в последнее время участились случаи расстрела украинских военнослужащих, решивших сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. «Боевики националистических батальонов попросту отбирают эту возможность у молодых людей, которые еще вчера сидели в кругу семьи, а сегодня волею отбитого командования находятся на передовой», — написал Кадыров.

Политик отметил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными украинскими солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом, родных и рисковать жизнью в противостоянии с российскими военными.





«У всех плюс-минус схожая ситуация — повестка, армия, передовая. В ходе разговора систематически выясняются интересные подробности о состоянии Вооруженных сил Украины, реальных потерях и расположении духа солдат. По всем пунктам одни минусы. Данную информацию подтверждают и сами военнопленные», — утверждает Кадыров





В предыдущем посте в Telegram-канале глава Чечни опубликовал видео допроса украинского бойца, получившего ранение и сдавшегося в плен. Мужчина, уроженец Киева, на кадрах признает, что в рядах ВСУ невысокий моральный дух и многие солдаты предпочли бы вернуться домой живыми и невредимыми, чем выполнять приказы своего командования и быть убитыми или ранеными.

«Кадры с допроса вы видите сами. Никаких автоматов, приставленных к вискам, избиений и тем более оскорблений. Мы знаем, что такое человеческое отношение, в отличие от укронацистов», — заключил глава Чечни.