Плен лучше, чем смерть в сыром окопе: Кадыров заявил о низком моральном духе солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram-канале обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Кадыров отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».
Глава Чечни обратил внимание, что в последнее время участились случаи расстрела украинских военнослужащих, решивших сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. «Боевики националистических батальонов попросту отбирают эту возможность у молодых людей, которые еще вчера сидели в кругу семьи, а сегодня волею отбитого командования находятся на передовой», — написал Кадыров.
Политик отметил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными украинскими солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом, родных и рисковать жизнью в противостоянии с российскими военными.
«У всех плюс-минус схожая ситуация — повестка, армия, передовая. В ходе разговора систематически выясняются интересные подробности о состоянии Вооруженных сил Украины, реальных потерях и расположении духа солдат. По всем пунктам одни минусы. Данную информацию подтверждают и сами военнопленные», — утверждает Кадыров
В предыдущем посте в Telegram-канале глава Чечни опубликовал видео допроса украинского бойца, получившего ранение и сдавшегося в плен. Мужчина, уроженец Киева, на кадрах признает, что в рядах ВСУ невысокий моральный дух и многие солдаты предпочли бы вернуться домой живыми и невредимыми, чем выполнять приказы своего командования и быть убитыми или ранеными.
«Кадры с допроса вы видите сами. Никаких автоматов, приставленных к вискам, избиений и тем более оскорблений. Мы знаем, что такое человеческое отношение, в отличие от укронацистов», — заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил в соцсетях, что в регион приехали сотни добровольцев, которые хотят немедленно выехать в зону проведения спецоперации на Украину. По словам политика, ни один из новой партии бойцов «не остался без должной подготовки и необходимого военного обмундирования». Также Кадыров рассказал об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке.
Глава Чечни подчеркнул, что добровольческое движение для участия в спецоперации на Украине «набирает обороты». Он отметил, что чеченские подразделения начали «использовать новые тактические приемы» и перешли в «массированное наступление» на позиции украинских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В Минобороны РФ отметили, что Российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.